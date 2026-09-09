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雲端發票獎 明年可望加碼

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

隨營業稅規模成長，統一發票給獎預算也增加，財政部編列明年統一發票給獎經費193.7億元，較今年增加4.9億元，有機會再加開雲端發票專屬獎，民眾小確幸可望再加碼。

財政部賦稅署每年會依預算案數及前一年中獎統一發票兌領情形，規劃發票開獎獎別及組數，統一發票獎金等經費，是由全年營業稅收入總額中提撥3％支應。

今年上半年每期統一發票均開出1,000萬元特別獎一組、200萬元特獎一組、頭獎至六獎各三組及雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2,000元獎1.6萬組、800元獎10萬組、500元獎385萬組。下半年經評估兌領情形後，雲端發票專屬獎500元獎每期增開50萬組。

財政部明年預算書顯示，統一發票給獎經費編列193.7億元，較今年的188.8億元增加4.9億元。預料將會再加開雲端發票專屬獎。

另外，明年編列追回發票獎金預算數僅248萬元，大減32％。

發票 雲端發票 統一發票

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