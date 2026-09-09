買賣未上市股 留意證交稅

買賣未上市公司持股，需不需要繳納證券交易稅？財政部高雄國稅局表示，若已經銀行簽證後發行股票，仍屬於證交稅法定義的「有價證券」，買賣時就要記得繳納千分之3的證交稅。

一般投資人買賣上市櫃股票時，證交稅通常由券商代徵繳納，投資人較少需要自行處理。不過若私下買賣未上市公司股票，就要特別留意交易標的性質，別誤以為只要沒有上市，就不用繳證交稅。

依《證券交易稅條例》規定，買賣有價證券，除各級政府發行的債券外，原則上都應依法課徵證交稅。

未上市公司持股是否屬於「有價證券」，要如何判斷？高雄國稅局指出，股份有限公司依《公司法》第162條規定印製股票，並經銀行簽證後發行，屬於有價證券，要課證交稅。

如果依《公司法》第161條之2發行無實體股票，並洽證券集中保管事業機構登錄，同樣屬於有價證券，出售時也應按成交價格課徵千分之3證交稅。

不過，如果股份有限公司的股票，沒有依法簽證，或公司根本沒有發行股票，只是股東將所持有的股份轉讓給他人，由於交易標的並非有價證券，就不用繳證交稅。另外，有限公司出資額轉讓，也不屬於有價證券交易，同樣不課證交稅。

舉例來說，小康（化名）同時持有未上市A、B公司股票各1,000股，並在今年8月10日全部出售給美美，每股售價都是250元。

其中，A公司股票已經銀行簽證後發行，屬於有價證券，因此美美必須填寫證交稅一般代徵稅額繳款書，按成交金額25萬元及千分之3稅率，繳納750元證交稅；B公司股票則未經銀行簽證發行，不屬有價證券，因此不必繳證交稅。

國稅局提醒，民眾若持有未上市公司股票，在出售前可先向被投資公司確認股票究竟如何發行，以判斷是否涉及證交稅。如果事後才發現應繳而未繳，只要在未經檢舉、稅捐機關或財政部指定調查人員進行調查前，主動補報、補繳稅款並加計利息，符合規定仍可免予處罰。