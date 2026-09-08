快訊

女護理師遭2度輾壓亡…家屬招魂擲22次3聖筊 法師稱罕見：可能有心願

再添2被害人…淡水藥師下藥女大生 共6女遭性騷1人遭性侵

不到5分鐘被逮！林口長庚名醫被通知急返院 酒駕遭判3月緩刑2年

富阿公阿嬤贈與能力超強 去年贈與稅收869億元、平均每件約1,442萬元

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
財政部統計顯示，2025年贈與稅實徵案件共2.3萬件、金額2,606億元，其中80歲以上就占6,026件、869億元，件數與金額都居各年齡層之冠，年紀越長、給得越多。信義房屋／提供
財政部統計顯示，2025年贈與稅實徵案件共2.3萬件、金額2,606億元，其中80歲以上就占6,026件、869億元，件數與金額都居各年齡層之冠，年紀越長、給得越多。信義房屋／提供

財政部統計顯示，2025年贈與稅實徵案件共2.3萬件、金額2,606億元，其中80歲以上就占6,026件、869億元，件數與金額都居各年齡層之冠，年紀越長、給得越多。

統計顯示，近年實徵案件贈與金額較高落在2024年，共計2.18萬件，金額2,810億元，去年2025年則有2.3萬件，但金額為2,606億元。

若統計各年齡層的贈與狀況，2025年80歲以上贈與實徵案件數最多，6,026件，贈與總額約869億元，平均每件贈與稅約1,442萬元；75~79歲贈與3,189件，金額468億元，70~74歲3,955件金額403億元，65~69歲3,193件金額334億元，退休族群是贈與最普及的族群。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然每年每個人都有244萬元的贈與額度，夫妻兩人可以贈與488萬元給小孩，提早規劃都可以透過每年贈與節稅，不過可能有些高資產族群可能資產金額太高，每年贈與免稅金額還不夠用，國人平均壽命約81.3歲，因此統計發現80歲以上族群申報贈與件數最多。

曾敬德指出，近年不動產贈與移轉登記件數不少，從2022年開始每年就有5萬棟的贈與移轉登記，建議民眾在規劃要繼承還是贈與，都要先試算過包括土增稅、贈與稅與未來出售時的房地合一稅等。

曾敬德強調，贈與可以提早做規劃，贈與稅免稅額是每1位贈與人每1年244萬元為限，贈與人自每年1月1日到12月31日止，不論贈與給多少人，累計贈與金額合計不超過244萬元，即可免徵贈與稅。

父母可每年運用244萬元的免稅額，以自己名義贈與現金給子女後，子女即可運用受贈之資金以自己名義投資、置產，此時，現金孳息及投資收益即歸屬子女所有。

財政部 贈與稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

子女結婚有「隱藏版」贈與優惠！父母各多100萬元免稅

爸媽土地怎麼留給孩子最省？買賣、贈與、繼承稅負差很大

傳承新布局1／法規變革 傳承資產快校正回歸

長壽最怕錢比人先退休 理財從資產累積進入資產提領時代

相關新聞

爸媽土地怎麼留給孩子最省？買賣、贈與、繼承稅負差很大

家裡有土地想留給孩子，到底該生前先送，還是等日後繼承？不少爸媽會想到每年244萬元贈與稅免稅額，盤算趁早把財產慢慢移轉給下一代。不過，財政部提醒，土地移轉不能只看贈與稅，如果把土地增值稅、遺產稅一起算進去，生前贈與未必比較省；對財產沒有多到未來需要負擔高額遺產稅的一般家庭來說，留給子女繼承反而可能是較理想的方式。

富阿公阿嬤贈與能力超強 去年贈與稅收869億元、平均每件約1,442萬元

財政部統計顯示，2025年贈與稅實徵案件共2.3萬件、金額2,606億元，其中80歲以上就占6,026件、869億元，件數與金額都居各年齡層之冠，年紀越長、給得越多。

手握法院勝訴判決也不行！債權人想查欠債人房產得走這程序

官司打贏了，手上也有法院確定判決，想知道欠錢的人名下有沒有房子，仍不能直接向稅務局申請查房屋稅籍資料。花蓮稅務局提醒，房屋稅籍資料涉及納稅義務人的個人資訊，依法受到保密，即使債權人已取得民事確定判決或其他執行名義，若要進一步查債務人的房屋稅籍，仍須透過執行法院辦理。

企業賣地「漲價數額」有上限 僅能以公告土地現值計算可扣除額度

企業出售土地，計算房地合一稅時，小心「土地漲價總數額」減過頭。財政部南區國稅局提醒，房地合一稅2.0下，企業申報扣除土地漲價總數額設有上限，僅能以公告土地現值所計算的數額為限，防杜藉由高報金額來避稅。

繼承自用住宅 優稅重新申請

父母過世後繼承自住房地，即使房子照樣自己住、戶籍也未遷離，地價稅優惠不會自動延續。花蓮縣稅務局提醒，土地辦理繼承後，所有權人已變更，繼承人若想繼續適用自住用地優惠稅率，須重新提出申請，並經稅捐機關審核符合規定後才能適用。

公設地移轉 有條件免稅

買賣公共設施保留地，不一定能免繳土增稅，主要仍看都市計畫採取哪種開發方式。新竹縣稅務局提醒，如果都市計畫書明定未來採「市地重劃」方式開發，即使土地屬公園、道路等公設保留地，買賣移轉時仍無法適用免徵土增稅。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。