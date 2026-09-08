富阿公阿嬤贈與能力超強 去年贈與稅收869億元、平均每件約1,442萬元

財政部統計顯示，2025年贈與稅實徵案件共2.3萬件、金額2,606億元，其中80歲以上就占6,026件、869億元，件數與金額都居各年齡層之冠，年紀越長、給得越多。

統計顯示，近年實徵案件贈與金額較高落在2024年，共計2.18萬件，金額2,810億元，去年2025年則有2.3萬件，但金額為2,606億元。

若統計各年齡層的贈與狀況，2025年80歲以上贈與實徵案件數最多，6,026件，贈與總額約869億元，平均每件贈與稅約1,442萬元；75~79歲贈與3,189件，金額468億元，70~74歲3,955件金額403億元，65~69歲3,193件金額334億元，退休族群是贈與最普及的族群。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然每年每個人都有244萬元的贈與額度，夫妻兩人可以贈與488萬元給小孩，提早規劃都可以透過每年贈與節稅，不過可能有些高資產族群可能資產金額太高，每年贈與免稅金額還不夠用，國人平均壽命約81.3歲，因此統計發現80歲以上族群申報贈與件數最多。

曾敬德指出，近年不動產贈與移轉登記件數不少，從2022年開始每年就有5萬棟的贈與移轉登記，建議民眾在規劃要繼承還是贈與，都要先試算過包括土增稅、贈與稅與未來出售時的房地合一稅等。

曾敬德強調，贈與可以提早做規劃，贈與稅免稅額是每1位贈與人每1年244萬元為限，贈與人自每年1月1日到12月31日止，不論贈與給多少人，累計贈與金額合計不超過244萬元，即可免徵贈與稅。

父母可每年運用244萬元的免稅額，以自己名義贈與現金給子女後，子女即可運用受贈之資金以自己名義投資、置產，此時，現金孳息及投資收益即歸屬子女所有。