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企業9月繳稅別急著照去年砍半 勤業眾信教這招減輕資金壓力

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

營利事業所得稅暫繳申報9月開跑，企業不一定只能照去年稅額繳一半。勤業眾信提醒，若企業今年上半年獲利明顯下滑，可評估改採「試算暫繳」，依今年前6個月實際所得計算稅額；此外，不論採一般或試算暫繳，也有部分所得或稅額可以排除，包括房地合一2.0稅額及受控外國企業（CFC）營利所得，企業可依自身營運及資金需求選擇較合適的方式，減輕短期資金壓力。

今年營所稅暫繳申報期間為9月1日至9月30日。勤業眾信聯合會計師事務所國內稅資深會計師陳建宏表示，採曆年制的營利事業，可選擇「一般暫繳」或「試算暫繳」，一般暫繳是以上一年度營所稅結算申報應納稅額的一半計算，程序相對簡單，較適合獲利穩定的企業；試算暫繳則是依今年前6個月實際營運狀況計算所得及稅額，但企業必須會計帳冊完備，並經會計師查核簽證。

舉例來說，甲公司2025年景氣好、獲利佳，營所稅結算申報應納稅額為200萬元，如果2026年採一般暫繳，今年9月就要先繳100萬元。

但如果甲公司今年受到景氣波動影響，上半年所得只剩50萬元，在符合帳冊完備及會計師查核簽證等條件下，改採試算暫繳，以20%稅率計算，暫繳稅額僅10萬元，與一般暫繳相比，當下可少支出90萬元。

陳建宏指出，即使企業下半年景氣回升、獲利增加，這筆資金仍可多留在公司半年左右，用於營運及周轉，避免稅款過早繳出去，增加短期資金調度壓力。

企業如果去年曾經賣房、賣地，也要特別注意。過去企業若因出售不動產產生大筆一次性收益，可能連帶墊高隔年的一般暫繳稅額。依財政部規定，自2025年度起，企業採一般暫繳計算上年度結算申報應納稅額時，可以排除房地合一2.0交易的應納稅額。

也就是說，企業今年計算一般暫繳稅額時，可先從2025年度結算申報應納稅額中，扣除屬於房地合一2.0的稅額，再以剩餘稅額的一半計算暫繳，避免一次性的房地交易所得，拉高隔年暫繳負擔。

至於採「試算暫繳」的企業，受控外國企業（CFC）營利所得也可免予計入。陳建宏表示，由於CFC制度涉及股權控制比率、豁免條件及當年度盈餘等規定，多數都必須以全年度資料判斷，企業在年中較難準確推估，因此財政部已明定，企業辦理試算暫繳時，不必依CFC制度試算應認列的CFC投資收益。

因此，如果企業2025年度曾因集團架構調整、處分CFC投資，或取得非低稅負地區轉投資事業盈餘等特定事件，導致CFC營利所得及應納稅額增加，今年可進一步評估採試算暫繳。由於暫繳階段不必計入CFC營利所得，有機會降低當期應繳稅款，保留更多營運資金。

陳建宏表示，營所稅暫繳並非單純套公式計算，企業應先盤點2025年度營所稅申報內容，再搭配今年上半年實際營運狀況及下半年資金需求，評估一般暫繳或試算暫繳何者較合適，在依法納稅的同時，也提高資金運用效率。

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