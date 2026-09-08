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爸媽土地怎麼留給孩子最省？買賣、贈與、繼承稅負差很大

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
父母把土地移轉給子女，常見方式包括買賣、贈與及繼承。示意圖。圖／AI生成
父母把土地移轉給子女，常見方式包括買賣、贈與及繼承。示意圖。圖／AI生成

家裡有土地想留給孩子，到底該生前先送，還是等日後繼承？不少爸媽會想到每年244萬元贈與稅免稅額，盤算趁早把財產慢慢移轉給下一代。不過，財政部提醒，土地移轉不能只看贈與稅，如果把土地增值稅、遺產稅一起算進去，生前贈與未必比較省；對財產沒有多到未來需要負擔高額遺產稅的一般家庭來說，留給子女繼承反而可能是較理想的方式。

父母把土地移轉給子女，常見方式包括買賣、贈與及繼承，看起來都只是把土地交到孩子手上，但背後要負擔的稅卻差很多。

先看最直接的贈與。父母如果把名下土地直接送給孩子，除了可能涉及贈與稅，還要負擔土地增值稅，而且贈與不能適用自用住宅用地10%的優惠稅率，必須按一般用地20%、30%、40%的稅率課徵。

不過，贈與仍有規劃空間。目前每位贈與人每年有244萬元贈與稅免稅額，因此有些父母會利用免稅額，分年把財產慢慢移轉給下一代。

但這裡有個容易搞錯的地方。244萬元免稅額是以「贈與人」全年贈出的金額合計計算，不是每名子女各有244萬元額度。舉例來說，爸爸同一年送給兒子200萬元、再送給女兒200萬元，爸爸當年度贈與總額仍是400萬元，不能因為分別送給兩個孩子，就各自享有一次244萬元免稅額。

除了用送的，有些父母乾脆把土地「賣」給孩子。財政部提醒，父母與子女屬二親等以內親屬，彼此買賣財產時，必須能證明確實有支付價款，而且這筆錢不能是由賣方借給買方，或由賣方提供擔保向他人借來。若拿不出真實的資金流程證明，仍可能被視為贈與，課徵贈與稅。

買賣土地本身也要課土地增值稅，只是如果符合自用住宅用地相關規定，有機會適用10%優惠稅率；一般用地則按20%、30%、40%課徵。也就是說，想用買賣取代直接贈與，不但要真的有金流，土地增值稅這一關也不能省略。

相較之下，對大部分家庭而言，繼承可能更省。財政部指出，土地如果留到父母過世後由子女繼承，繼承當下免課土地增值稅；遺產稅也有免稅額及多項扣除額。目前遺產稅免稅額為1,333萬元，另有喪葬費138萬元扣除額，若留有配偶，還有553萬元配偶扣除額，光是這三項合計就有2,024萬元，若還有其他符合規定的扣除額，實際可扣除的金額還會更高。

繼承土地還有另一項差別。父母持有土地多年，期間可能已累積一大段土地漲價，如果選擇買賣或贈與給子女，移轉當下原則上就要先課一輪土地增值稅；但如果是由子女繼承，這次移轉免課土地增值稅，未來子女再出售時，計算土地增值稅的前次移轉現值，則以「繼承時的公告土地現值」為準。

也就是說，父母長年持有土地期間累積的土地漲價，在繼承時不必先繳土地增值稅；子女日後再出售，也不是回頭以父母當年取得土地時的前次移轉現值計算。這也是為什麼對部分持有土地多年、但整體財產又未達高額遺產稅負的家庭來說，繼承可能比急著生前過戶更有利。

不過，這不代表所有家庭都該把土地留到繼承。財政部提醒，如果父母名下財產很多，預期未來遺產稅負擔較重，仍可考慮利用每年贈與稅免稅額，逐年把部分財產移轉給下一代。

土地到底要現在送還是以後留，不能只看到每年244萬元贈與稅免稅額就下決定。買賣要看真實金流，贈與要考慮贈與稅及土地增值稅，繼承則要把整體遺產規模一起算進去，先把不同方式的稅負算清楚，才不會原本一心想幫下一代省稅，最後反而多繳一筆。

繼承 土地 土地增值稅

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