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手握法院勝訴判決也不行！債權人想查欠債人房產得走這程序

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
稅捐稽徵人員對納稅人的財產、所得、營業及納稅等資料，負有保密義務。示意圖。記者葉信菉／攝影
稅捐稽徵人員對納稅人的財產、所得、營業及納稅等資料，負有保密義務。示意圖。記者葉信菉／攝影

官司打贏了，手上也有法院確定判決，想知道欠錢的人名下有沒有房子，仍不能直接向稅務局申請查房屋稅籍資料。花蓮稅務局提醒，房屋稅籍資料涉及納稅義務人的個人資訊，依法受到保密，即使債權人已取得民事確定判決或其他執行名義，若要進一步查債務人的房屋稅籍，仍須透過執行法院辦理。

依《稅捐稽徵法》第33條規定，稅捐稽徵人員對納稅義務人的財產、所得、營業及納稅等資料，除法律另有規定外，都負有保密義務。

因此，債權人即使已經打贏官司，取得民事確定判決或其他執行名義，雖然可以依相關規定申請查調債務人的財產或所得資料，但房屋稅籍證明並不在可以直接向稅捐稽徵機關申請查調的範圍內。

舉例來說，小張向小陳借錢後遲遲沒有還款，小陳提告並取得法院確定勝訴判決。為了追討欠款，小陳想進一步確認甲名下是否有房屋，以便後續聲請強制執行，此時不能直接拿著法院確定判決，到稅捐稽徵機關要求查小張的房屋稅籍資料。

如果債權人確實因為強制執行需要查詢債務人的房屋稅籍，正確做法是先向執行法院提出聲請，再由執行法院依《強制執行法》第19條規定，向稅捐稽徵機關函請查調相關資料。

稅務局提醒，取得勝訴判決並不代表債權人可以直接調閱債務人的所有稅籍資料，房屋稅籍仍受到相關保密規定限制，若有查調需求，應循執行法院程序辦理，以免直接前往稅務局申請卻無法取得資料，白跑一趟。

房產 納稅義務人 房屋稅

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