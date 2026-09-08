繼承自用住宅 優稅重新申請

父母過世後繼承自住房地，即使房子照樣自己住、戶籍也未遷離，地價稅優惠不會自動延續。花蓮縣稅務局提醒，土地辦理繼承後，所有權人已變更，繼承人若想繼續適用自住用地優惠稅率，須重新提出申請，並經稅捐機關審核符合規定後才能適用。

稅務局指出，自住用地優惠是依土地所有權人及實際使用情形審核，土地一旦因繼承而換了所有權人，就必須由新地主重新申請。

依規定，自用住宅用地要適用優惠稅率，須符合土地所有權人本人、配偶或直系親屬在該房屋辦完戶籍登記，且房屋沒有出租或供營業使用等條件。

符合資格民眾，要注意申請期限。今年地價稅將於11月開徵，若今年就適用自住用地優惠稅率，須在地價稅開徵40日前，即9月22日前提出申請；如超過期限才申請，即使其他條件都符合，也只能從明年開始適用。