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公設地移轉 有條件免稅
買賣公共設施保留地，不一定能免繳土增稅，主要仍看都市計畫採取哪種開發方式。新竹縣稅務局提醒，如果都市計畫書明定未來採「市地重劃」方式開發，即使土地屬公園、道路等公設保留地，買賣移轉時仍無法適用免徵土增稅。
《土地稅法》規定，公設保留地被政府徵收時，可免徵土增稅；在尚未被徵收前，如果地主先行移轉，符合規定也可享有免稅優惠。不過稅務局提醒，並非只要土地被劃為公設保留地，就一定能免稅。
判斷關鍵在於都市計畫書所載開發方式。如果明定以徵收方式取得，或未明定未來以何種方式取得，土地移轉時可適用免徵土增稅；但如果明定採市地重劃，就無法適用免稅規定。
稅務局解釋，市地重劃與政府直接徵收對地主權益的影響不同，政府徵收土地後，地主原有土地權利隨之移轉；市地重劃則是地主參與重劃，未來仍可依規定分配土地。
此外，重劃後土地第一次移轉時，土增稅還可減徵40%，因此稅負規定與徵收土地有所不同。
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