聽新聞
0:00 / 0:00

公設地移轉 有條件免稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

買賣公共設施保留地，不一定能免繳土增稅，主要仍看都市計畫採取哪種開發方式。新竹縣稅務局提醒，如果都市計畫書明定未來採「市地重劃」方式開發，即使土地屬公園、道路等公設保留地，買賣移轉時仍無法適用免徵土增稅。

《土地稅法》規定，公設保留地被政府徵收時，可免徵土增稅；在尚未被徵收前，如果地主先行移轉，符合規定也可享有免稅優惠。不過稅務局提醒，並非只要土地被劃為公設保留地，就一定能免稅。

判斷關鍵在於都市計畫書所載開發方式。如果明定以徵收方式取得，或未明定未來以何種方式取得，土地移轉時可適用免徵土增稅；但如果明定採市地重劃，就無法適用免稅規定。

稅務局解釋，市地重劃與政府直接徵收對地主權益的影響不同，政府徵收土地後，地主原有土地權利隨之移轉；市地重劃則是地主參與重劃，未來仍可依規定分配土地。

此外，重劃後土地第一次移轉時，土增稅還可減徵40%，因此稅負規定與徵收土地有所不同。

免稅 公設 土增稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

省稅四倍好時機 地價稅自用申請9月22日截止

從投行看大陸／分配利潤給個人股東須課稅20%

大陸砍32年外籍股息免稅 勤業眾信：中小企業台商應重新評估投資路徑

虛擬資產交易免營業稅 資誠點出這些收入仍要課5%

相關新聞

企業賣地「漲價數額」有上限 僅能以公告土地現值計算可扣除額度

企業出售土地，計算房地合一稅時，小心「土地漲價總數額」減過頭。財政部南區國稅局提醒，房地合一稅2.0下，企業申報扣除土地漲價總數額設有上限，僅能以公告土地現值所計算的數額為限，防杜藉由高報金額來避稅。

繼承自用住宅 優稅重新申請

父母過世後繼承自住房地，即使房子照樣自己住、戶籍也未遷離，地價稅優惠不會自動延續。花蓮縣稅務局提醒，土地辦理繼承後，所有權人已變更，繼承人若想繼續適用自住用地優惠稅率，須重新提出申請，並經稅捐機關審核符合規定後才能適用。

公設地移轉 有條件免稅

買賣公共設施保留地，不一定能免繳土增稅，主要仍看都市計畫採取哪種開發方式。新竹縣稅務局提醒，如果都市計畫書明定未來採「市地重劃」方式開發，即使土地屬公園、道路等公設保留地，買賣移轉時仍無法適用免徵土增稅。

工程款抵罰款 須全額開發票

財政部台北國稅局提醒，工程款與逾期罰款性質不同，在稅務上不能互抵後以差額開立發票。也就是說，承包工程因逾期完工遭罰款，即使業主直接從工程款中扣除，承包商仍須按合約約定工程款全額開立統一發票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。