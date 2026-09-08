工程款抵罰款 須全額開發票

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部台北國稅局提醒，工程款與逾期罰款性質不同，在稅務上不能互抵後以差額開立發票。也就是說，承包工程因逾期完工遭罰款，即使業主直接從工程款中扣除，承包商仍須按合約約定工程款全額開立統一發票。

依《加值型及非加值型營業稅法》規定，營業人的銷售額，是銷售貨物或勞務所收取的全部代價，包括在貨物或勞務價額外收取的一切費用。

營業人銷售貨物或勞務，也應依規定時限開立統一發票交付買受人。

台北國稅局表示，承包工程屬於包作業，依「營業人開立銷售憑證時限表」規定，應在工程合約所載每期應收價款時開立統一發票。因此，合約約定的應收工程款是多少，原則上就應按該金額開立發票，不能單純以最後實際入帳金額決定發票金額。

國稅局進一步說明，承包商提供工程勞務取得的工程款，與因延誤工期而必須支付的罰款，是兩件不同的事，前者屬於提供勞務取得的銷售額，後者則是逾期完工所產生的罰款，即使雙方實際付款時直接將兩筆款項互抵，也不能因此改以淨額開立統一發票。

也就是說，承包商不能因工程款遭扣抵罰款，就將罰款從原本應收工程款中減除後，再以剩餘差額開發票，仍應依合約所載的每期應收工程款，全額開立統一發票並申報繳納營業稅。

舉例來說，甲公司承包乙公司房屋建築工程，完工後尚有500萬元（含稅）工程尾款未請款，但因甲公司逾期完工，遭乙公司罰款200萬元，並以工程尾款抵付，實際收取金額300萬元，依規定，甲公司仍應依工程尾款金額開立500萬元發票，並報繳營業稅，不可直接以收取差額300萬元開立發票。

國稅局提醒，營業人若有違反規定，在尚未被檢舉、調查前，應主動補報、補繳所漏稅額，以免挨罰。

發票 罰款 工程

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