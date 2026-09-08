企業賣地「漲價數額」有上限 僅能以公告土地現值計算可扣除額度

企業出售土地，計算房地合一稅時，小心「土地漲價總數額」減過頭。財政部南區國稅局提醒，房地合一稅2.0下，企業申報扣除土地漲價總數額設有上限，僅能以公告土地現值所計算的數額為限，防杜藉由高報金額來避稅。

南區國稅局表示，依《所得稅法》規定，企業出售適用房地合一稅2.0土地，應先以出售收入減除相關成本、費用或損失，算出土地交易所得，再減除符合規定的土地漲價總數額，剩餘金額才是課稅所得。

財政部過去曾發現，有交易雙方透過約定較高的申報移轉現值，提高土地漲價數額，雖會導致應繳土增稅增加，但同時也使房地合一稅的減項提高，負擔稅額將大為降低，等於是墊高土地漲價總數額，以減少交易所得，規避35%、45%的所得稅負。

財政部在2021年推出房地合一稅2.0，除了將營利事業比照個人，按持有期間採差別稅率，分開計稅，也關上前述這扇避稅巧門，規定土地漲價總數額以公告土地現值計算數額為限。

另依規定，未從土地交易所得減除的土地漲價總數額，其所繳納的土增稅，可改列為成本費用。

若土地交易所得減除土地漲價總數額後為負數，則以0元計算。

國稅局近期就查獲一家公司申報錯誤。該公司賣地賺了350萬元，申報房地合一稅時，直接減掉申報土增稅時計算的400萬元土地漲價總數額。

由於扣除後已是負數，因此公司申報課稅所得為0元。

不過，國稅局查核後發現，依房地合一稅2.0規定，這筆交易真正可以直接減除的土地漲價總數額只有100萬元，另外有60萬元土增稅則可以列為成本費用。

因此重新計算後，350萬元交易所得減掉100萬元土地漲價總數額，再減掉60萬元土增稅，課稅所得為190萬元，而非公司原先申報的0元。

國稅局提醒，營利事業出售適用房地合一稅的土地時，應區分清楚土增稅與房地合一稅的計算規定，尤其申報土增稅所計算的土地漲價總數額，不能直接全數套用到房地合一稅，以免因減除金額錯誤遭調整補稅。