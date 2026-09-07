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他拿生活照、外送紀錄甚至里長證明！國稅局查到這些細節駁回自住

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
房地合一稅重購退稅是為保障真正有換屋需求的自住者，因此出售及重購的房屋都必須符合自住條件。示意圖。聯合報系資料照
房地合一稅重購退稅是為保障真正有換屋需求的自住者，因此出售及重購的房屋都必須符合自住條件。示意圖。聯合報系資料照

有照片、有外送紀錄，連里長都證明住過，還是不一定能證明房子是「自住」。一名屋主出售新北鶯歌房屋後，繳了約62.7萬元房地合一稅，隔年再買淡水新房，申請重購退稅，他主張一家三口曾長期住在鶯歌，還提出室內生活照、外送紀錄及里長證明佐證，不過，國稅局從設籍時間、用水量甚至一家人的就醫、幼兒接種紀錄追查生活軌跡，最終仍認定沒有實際居住，62.7萬元退稅拿不回來。

屋主在2018年3月買下新北市鶯歌一處房地，2023年8月以1,338萬元出售，申報房地合一稅課稅所得約313.6萬元，並繳納約62.7萬元稅款。隔年8月，他再以1,660萬元買下淡水一處房地，之後申請房地合一稅重購退稅，希望拿回先前繳納的62.7萬元。

不過，台北國稅局審查後認為，這間鶯歌房屋並非屋主實際居住的自住房地，因此不符合重購退稅規定，否准申請。

屋主不服，主張2018年買下鶯歌房屋後，就與配偶、子女長期共同居住，直到出售前約半年，才因家庭生活安排搬離，期間房屋內的家具及生活設備仍完整保留，也沒有出租、出借或拿來營業，偶爾還會回去短暫居住或整理。

屋主解釋，自己工作地點位於新北市新店，配偶則在台北市萬華工作，加上夫妻都是上班族，需要由住在萬華的長輩協助照顧幼兒、臨時托育及陪同就醫，因此一家人經常往返不同地區，不能因為消費、交通或就醫紀錄多集中在萬華，就認定沒有住在鶯歌。

為了證明確實住過，屋主還提出鶯歌房屋的室內生活照片、外送點餐紀錄，以及經里長蓋印的居住事實證明等資料。

但國稅局進一步追查後，發現屋主雖然2018年就買下鶯歌房屋，但配偶及未成年子女從未設籍於此，屋主本人原本也設籍在萬華。直到2023年5月9日已經與房仲簽下委託銷售契約後，才在6天後、5月15日把戶籍遷進鶯歌房屋；同年8月25日房屋出售後，9月1日又把戶籍遷回萬華，設籍時間僅約3個半月。

其次是用水量。國稅局調查發現，2023年5月3日至6月30日，鶯歌房屋用水量為0度；7月1日至8月30日僅1度，8月31日至9月4日也只有1度。國稅局認為，如果確實作為日常生活起居場所，洗滌等生活需求理應產生一定用水量，但這段期間幾乎沒有用水，與一般居住情形不符。

國稅局甚至進一步比對一家人的生活紀錄。資料顯示，屋主2018年至2023年間的就醫地點主要位於台北市萬華；未成年子女的疫情隔離證明填寫的也是萬華地址，預防接種資料留下的聯絡地址同樣在萬華，接種地點也主要是萬華的醫療院所。

相較之下，屋主提出的室內照片、里長證明、零星外送紀錄及信用卡消費資料，仍不足以推翻上述客觀事證。國稅局綜合設籍及委售時間、用水情形、就醫與子女生活紀錄等資料後，認定鶯歌房屋並非屋主實際日常生活起居的住所。

財政部指出，房地合一稅重購退稅是為保障真正有換屋需求的自住者，因此出售及重購的房屋都必須符合自住條件，不只是辦理戶籍登記，還必須有實際居住事實。

國稅局 外送 里長

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