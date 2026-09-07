快訊

默默耕耘教育界…國學大家錢穆之子錢行辭世 享耆壽94歲

慎防積水！5縣市大雨特報 恐一路下到晚上

2300萬陷僵局...趙建銘不接兒子電話 陳幸妤：反正我就閉嘴啊

聽新聞
0:00 / 0:00

老婦賣地尾款還沒收到就離世 家屬漏報遺產挨罰百萬

經濟日報／ 記者胡順惠／即時報導
國稅局認定，雖然錢還沒真正收到，但老婦對買方已有債權，仍屬死亡時留下的財產。房市示意圖，與新聞無關。記者朱曼寧／攝影
國稅局認定，雖然錢還沒真正收到，但老婦對買方已有債權，仍屬死亡時留下的財產。房市示意圖，與新聞無關。記者朱曼寧／攝影

土地已經賣掉，但尾款還沒收到，人就先過世，這筆錢還要算遺產嗎？就有一名老婦生前出售土地，依持分原可分得1,520萬元，但死亡時僅收到228萬元，仍有1,292萬元尚未入袋。不過，家屬辦理遺產稅申報時，未將這筆未收價款列入遺產，國稅局認定，雖然錢還沒真正收到，但老婦對買方已有債權，仍屬死亡時留下的財產，最終連同其他漏報項目遭裁罰103萬餘元。

老婦在2019年8月過世，家屬同年10月辦理遺產稅申報。經多次更正及補申報後，國稅局核定遺產總額約5.24億元、遺產淨額約3.29億元，應納遺產稅約5,820萬元，並針對漏報財產裁罰約103萬元。

其中，爭議起源於老婦生前繼承自弟弟的一筆土地。這筆土地在2016年間以7,600萬元出售，依老婦五分之一的權利計算，原可分得1,520萬元，但實際僅先取得228萬元，截至她死亡時，仍有1,292萬元價款尚未收取。

家屬申報遺產稅時，並未將這1,292萬元列為遺產。國稅局認為，土地既已移轉給買方，老婦對尚未收到的價款仍具有請求權，因此即使現金尚未入帳，這筆應收價款仍是一項具有財產價值的債權，應計入遺產總額。

家屬則主張，該筆土地長期遭多人占用、訴訟不斷，交易能否順利完成仍有不確定性，加上年代久遠，買賣契約等資料並未保存。家屬也強調，在國稅局核定遺產稅前已多次說明交易情形，並非故意漏報，希望免予處罰。

不過，財政部認為，國稅局在遺產稅申報期限屆滿前，就已發函要求家屬查對相關土地交易，並提供買賣契約、價金收取及資金流向等資料，以免漏報受罰。家屬當時僅提出老婦已取得228萬元的資料，並未完整揭露總交易價款及剩餘應收款項。

直到國稅局進一步查得資料、通知可能涉及漏報後，家屬才提出買賣價金一覽表，說明土地交易總價為7,600萬元，老婦依五分之一權利可分得1,520萬元，已取得的228萬元僅占其中15%。

財政部指出，家屬既知道這筆土地交易存在，即有義務查明並據實申報；即使手邊沒有保存買賣契約，也可以向買方或其他繼承人查詢。況且家屬在另一筆土地交易中，曾主動將尚未收到的300萬元價款列為遺產債權，顯示並非不知道「未收價款」也須申報。

國稅局因此認定，家屬漏報1,292萬元應收土地價款具有過失。不過，考量這筆土地是老婦繼承自弟弟，相關財產資訊及繼承登記較為複雜，且涉及訴訟，家屬調查期間也有配合提供資料，因此將裁罰倍數酌予降低，連同另筆漏報存款558元，最終裁罰約103萬元。

老婦 遺產 國稅局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

境外保單理賠 納遺產課稅

賣房被追稅147萬元不服！他復查期間做這事 國稅局急聲請假扣押

賣未上市櫃股票 全數計稅

子女結婚有「隱藏版」贈與優惠！父母各多100萬元免稅

相關新聞

老婦賣地尾款還沒收到就離世 家屬漏報遺產挨罰百萬

土地已經賣掉，但尾款還沒收到，人就先過世，這筆錢還要算遺產嗎？就有一名老婦生前出售土地，依持分原可分得1,520萬元，但死亡時僅收到228萬元，仍有1,292萬元尚未入袋。不過，家屬辦理遺產稅申報時，未將這筆未收價款列入遺產，國稅局認定，雖然錢還沒真正收到，但老婦對買方已有債權，仍屬死亡時留下的財產，最終連同其他漏報項目遭裁罰103萬餘元。

他拿生活照、外送紀錄甚至里長證明！國稅局查到這些細節駁回自住

有照片、有外送紀錄，連里長都證明住過，還是不一定能證明房子是「自住」。一名屋主出售新北鶯歌房屋後，繳了約62.7萬元房地合一稅，隔年再買淡水新房，申請重購退稅，他主張一家三口曾長期住在鶯歌，還提出室內生活照、外送紀錄及里長證明佐證，不過，國稅局從設籍時間、用水量甚至一家人的就醫、幼兒接種紀錄追查生活軌跡，最終仍認定沒有實際居住，62.7萬元退稅拿不回來。

虛擬資產交易免營業稅 資誠點出這些收入仍要課5%

財政部近日明確劃定虛擬資產交易的營業稅課稅界線。依財政部9月3日發布的最新解釋令，營業人銷售符合《虛擬資產服務法》定義的虛擬資產及穩定幣，不屬於營業稅課稅範圍；不過，NFT交易，以及虛擬資產服務商協助交易收取的服務費、手續費，仍須課徵營業稅。

子女結婚有「隱藏版」贈與優惠！父母各多100萬元免稅

子女結婚，父母想幫忙準備成家基金，除了每人每年244萬元贈與稅免稅額，其實還有額外的「婚嫁贈與」優惠。國稅局表示，父母在子女婚嫁時，各自贈與每名子女不超過100萬元的財物，可不計入贈與總額；如果同一年有兩名子女結婚，這項優惠還能分別適用，父母加計年度免稅額後，合計最高可贈與888萬元免繳贈與稅。

賣房被追稅147萬元不服！他復查期間做這事 國稅局急聲請假扣押

納稅人阿明（化名）2024年出售房地，自行申報適用房地合一稅自住房地400萬元免稅額，但經國稅局查核後被認定不符合規定，遭補稅147萬餘元。阿明收到繳款書後不服，進一步申請復查，沒想到他在審理期間做了一件事，讓國稅局認定涉及隱匿及移轉財產情形，隨即向法院聲請假扣押。

新聞中的法律／補休期限 須經勞雇協商

補休到底能不能「過期歸零」？不少勞工面對公司規定補休須在特定期限內休完，逾期未休即失效，甚至不得累積的做法，恐涉及勞動基準法適用爭議。根據勞基法規定，雇主並非沒有權利與勞工約定補休期限，但補休期限必須經勞雇雙方協商，不能由雇主單方面決定，更不能以期限屆滿為由讓勞工原本應得的工資權益直接歸零。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。