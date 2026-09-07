老婦賣地尾款還沒收到就離世 家屬漏報遺產挨罰百萬

土地已經賣掉，但尾款還沒收到，人就先過世，這筆錢還要算遺產嗎？就有一名老婦生前出售土地，依持分原可分得1,520萬元，但死亡時僅收到228萬元，仍有1,292萬元尚未入袋。不過，家屬辦理遺產稅申報時，未將這筆未收價款列入遺產，國稅局認定，雖然錢還沒真正收到，但老婦對買方已有債權，仍屬死亡時留下的財產，最終連同其他漏報項目遭裁罰103萬餘元。

老婦在2019年8月過世，家屬同年10月辦理遺產稅申報。經多次更正及補申報後，國稅局核定遺產總額約5.24億元、遺產淨額約3.29億元，應納遺產稅約5,820萬元，並針對漏報財產裁罰約103萬元。

其中，爭議起源於老婦生前繼承自弟弟的一筆土地。這筆土地在2016年間以7,600萬元出售，依老婦五分之一的權利計算，原可分得1,520萬元，但實際僅先取得228萬元，截至她死亡時，仍有1,292萬元價款尚未收取。

家屬申報遺產稅時，並未將這1,292萬元列為遺產。國稅局認為，土地既已移轉給買方，老婦對尚未收到的價款仍具有請求權，因此即使現金尚未入帳，這筆應收價款仍是一項具有財產價值的債權，應計入遺產總額。

家屬則主張，該筆土地長期遭多人占用、訴訟不斷，交易能否順利完成仍有不確定性，加上年代久遠，買賣契約等資料並未保存。家屬也強調，在國稅局核定遺產稅前已多次說明交易情形，並非故意漏報，希望免予處罰。

不過，財政部認為，國稅局在遺產稅申報期限屆滿前，就已發函要求家屬查對相關土地交易，並提供買賣契約、價金收取及資金流向等資料，以免漏報受罰。家屬當時僅提出老婦已取得228萬元的資料，並未完整揭露總交易價款及剩餘應收款項。

直到國稅局進一步查得資料、通知可能涉及漏報後，家屬才提出買賣價金一覽表，說明土地交易總價為7,600萬元，老婦依五分之一權利可分得1,520萬元，已取得的228萬元僅占其中15%。

財政部指出，家屬既知道這筆土地交易存在，即有義務查明並據實申報；即使手邊沒有保存買賣契約，也可以向買方或其他繼承人查詢。況且家屬在另一筆土地交易中，曾主動將尚未收到的300萬元價款列為遺產債權，顯示並非不知道「未收價款」也須申報。

國稅局因此認定，家屬漏報1,292萬元應收土地價款具有過失。不過，考量這筆土地是老婦繼承自弟弟，相關財產資訊及繼承登記較為複雜，且涉及訴訟，家屬調查期間也有配合提供資料，因此將裁罰倍數酌予降低，連同另筆漏報存款558元，最終裁罰約103萬元。