子女結婚有「隱藏版」贈與優惠！父母各多100萬元免稅

子女結婚，父母想幫忙準備成家基金，除了每人每年244萬元贈與稅免稅額，其實還有額外的「婚嫁贈與」優惠。國稅局表示，父母在子女婚嫁時，各自贈與每名子女不超過100萬元的財物，可不計入贈與總額；如果同一年有兩名子女結婚，這項優惠還能分別適用，父母加計年度免稅額後，合計最高可贈與888萬元免繳贈與稅。

依《遺產及贈與稅法》規定，父母在子女婚嫁時贈與的財物，總金額不超過100萬元，可不計入贈與總額。這100萬元與每人每年244萬元贈與稅免稅額分開計算，因此如果只有一名子女結婚，父親可使用244萬元年度免稅額，再加100萬元婚嫁贈與；母親也有相同額度，父母合計最高可贈與688萬元免稅。

婚嫁贈與的100萬元額度，是針對每一名結婚子女分別計算。也就是說，如果同一年有兩名子女結婚，父母可以針對兩名子女分別適用婚嫁贈與優惠。

以父母同一年有一子一女結婚為例，父親除了244萬元年度免稅額外，可分別贈與兒子、女兒各100萬元婚嫁基金，合計444萬元；母親同樣可贈與444萬元，夫妻兩人合計最高可達888萬元免繳贈與稅。

婚嫁贈與的時間也有規定。國稅局表示，目前稽徵實務上，是以子女結婚登記日前後6個月認定為「婚嫁時」，因此並非只有結婚登記當天贈與才能適用。

不過，每名父母對每名結婚子女可不計入贈與總額的婚嫁贈與，仍以100萬元為限；超過100萬元的部分，須計入當年度贈與總額，再與其他贈與合併計算，如果超過年度244萬元免稅額，就須依法課徵贈與稅。

國稅局提醒，父母利用婚嫁贈與優惠時，應保留並檢附子女結婚登記資料作為證明，若無法提出相關證明，贈與金額仍會被列入贈與總額計算。