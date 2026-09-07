賣房被追稅147萬元不服！他復查期間做這事 國稅局急聲請假扣押

納稅人阿明（化名）2024年出售房地，自行申報適用房地合一稅自住房地400萬元免稅額，但經國稅局查核後被認定不符合規定，遭補稅147萬餘元。阿明收到繳款書後不服，進一步申請復查，沒想到他在審理期間做了一件事，讓國稅局認定涉及隱匿及移轉財產情形，隨即向法院聲請假扣押。

北區國稅局近期分享這起追稅案例，提醒納稅人，對補稅處分不服雖可依法申請復查，但若在欠稅期間涉及隱匿或移轉財產，國稅局仍可採取保全措施，避免欠稅人藉由脫產逃避稅捐執行。

國稅局表示，在復查審理期間發現，阿明正辦理名下其他房地出售事宜，認為涉及隱匿及移轉財產情形，因此立即向法院聲請假扣押，經法院裁定後專案移送執行，最終成功徵起欠稅。

國稅局指出，部分民眾可能以為，欠稅後只要避不會面，或名下沒有財產，稽徵機關就無計可施，實際上國稅局可透過跨部會資訊查核機制，追查金融帳戶變動、人頭過戶、虛偽交易等隱匿財產行為。

如果發現欠稅人有計畫性脫產、蓄意隱匿財產等逃避稅捐執行情形，國稅局可向法院聲請假扣押、假處分，或提起民事訴訟。欠稅在繳納期限屆滿後，也會移送行政執行分署強制執行，包括扣押欠稅人的存款、薪資、動產及不動產，必要時還可能進一步拍賣。

此外，若欠稅人有逃匿之虞、經合法通知卻無正當理由不到場，或明明有履行義務的能力卻故意不履行，行政執行分署還可依法向法院聲請拘提或管收。

國稅局提醒，若納稅人確實有經濟困難、無法一次繳清稅款，應在繳納期限內向稽徵機關申請延期或分期繳納。若選擇拖延或隱匿、移轉財產，不僅欠稅可能加徵滯納金及利息，還可能面臨財產遭強制執行。