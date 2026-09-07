快訊

新線變大錢坑 張景森：台灣捷運蓋過頭了

開業76年！老字號「生計食品行」10月熄燈 招牌綠豆糕成絕響

趙建銘對兒說「你媽再跟媒體放話就不還錢」 陳幸妤現身不發一語

聽新聞
0:00 / 0:00

賣房被追稅147萬元不服！他復查期間做這事 國稅局急聲請假扣押

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
稽徵機關查獲有蓄意隱匿、移轉財產等脫產行為，可以依法向法院聲請假扣押。聯合報系資料照
稽徵機關查獲有蓄意隱匿、移轉財產等脫產行為，可以依法向法院聲請假扣押。聯合報系資料照

納稅人阿明（化名）2024年出售房地，自行申報適用房地合一稅自住房地400萬元免稅額，但經國稅局查核後被認定不符合規定，遭補稅147萬餘元。阿明收到繳款書後不服，進一步申請復查，沒想到他在審理期間做了一件事，讓國稅局認定涉及隱匿及移轉財產情形，隨即向法院聲請假扣押。

北區國稅局近期分享這起追稅案例，提醒納稅人，對補稅處分不服雖可依法申請復查，但若在欠稅期間涉及隱匿或移轉財產，國稅局仍可採取保全措施，避免欠稅人藉由脫產逃避稅捐執行。

國稅局表示，在復查審理期間發現，阿明正辦理名下其他房地出售事宜，認為涉及隱匿及移轉財產情形，因此立即向法院聲請假扣押，經法院裁定後專案移送執行，最終成功徵起欠稅。

國稅局指出，部分民眾可能以為，欠稅後只要避不會面，或名下沒有財產，稽徵機關就無計可施，實際上國稅局可透過跨部會資訊查核機制，追查金融帳戶變動、人頭過戶、虛偽交易等隱匿財產行為。

如果發現欠稅人有計畫性脫產、蓄意隱匿財產等逃避稅捐執行情形，國稅局可向法院聲請假扣押、假處分，或提起民事訴訟。欠稅在繳納期限屆滿後，也會移送行政執行分署強制執行，包括扣押欠稅人的存款、薪資、動產及不動產，必要時還可能進一步拍賣。

此外，若欠稅人有逃匿之虞、經合法通知卻無正當理由不到場，或明明有履行義務的能力卻故意不履行，行政執行分署還可依法向法院聲請拘提或管收。

國稅局提醒，若納稅人確實有經濟困難、無法一次繳清稅款，應在繳納期限內向稽徵機關申請延期或分期繳納。若選擇拖延或隱匿、移轉財產，不僅欠稅可能加徵滯納金及利息，還可能面臨財產遭強制執行。

國稅局 追稅 房地合一稅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

賣未上市櫃股票 全數計稅

境外保單理賠 納遺產課稅

1100萬房產還在辦過戶！買下4天遭鄰火波及 只獲賠100萬

從投行看大陸／預收房租財稅處理重點

相關新聞

賣房被追稅147萬元不服！他復查期間做這事 國稅局急聲請假扣押

納稅人阿明（化名）2024年出售房地，自行申報適用房地合一稅自住房地400萬元免稅額，但經國稅局查核後被認定不符合規定，遭補稅147萬餘元。阿明收到繳款書後不服，進一步申請復查，沒想到他在審理期間做了一件事，讓國稅局認定涉及隱匿及移轉財產情形，隨即向法院聲請假扣押。

新聞中的法律／補休期限 須經勞雇協商

補休到底能不能「過期歸零」？不少勞工面對公司規定補休須在特定期限內休完，逾期未休即失效，甚至不得累積的做法，恐涉及勞動基準法適用爭議。根據勞基法規定，雇主並非沒有權利與勞工約定補休期限，但補休期限必須經勞雇雙方協商，不能由雇主單方面決定，更不能以期限屆滿為由讓勞工原本應得的工資權益直接歸零。

夫妻都有房 自住優稅有解

夫妻婚前各自有房，婚後夫妻名下是否只能選擇其中一處房地適用地價稅自住稅率？新竹稅務局表示，只要另一處房屋有父母、祖父母等「成年直系親屬」設籍，並符合自住相關規定，夫妻名下兩處房地都有機會享有千分之2自住優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。