聽新聞
0:00 / 0:00

夫妻都有房 自住優稅有解

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

夫妻婚前各自有房，婚後夫妻名下是否只能選擇其中一處房地適用地價稅自住稅率？新竹稅務局表示，只要另一處房屋有父母、祖父母等「成年直系親屬」設籍，並符合自住相關規定，夫妻名下兩處房地都有機會享有千分之2自住優惠。

稅務局解釋，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬，原則上以一處適用自用住宅用地稅率為限。不過，如果另一處房屋有成年直系親屬設籍，就不受一處限制。

舉例來說，小林將與小美結婚，小美婚前已買下一間套房，並按自用住宅優惠稅率課徵地價稅，兩人之後又購入婚房，準備婚後共同居住。

稅務局指出，兩人婚後將戶籍遷入新婚房，小美原有套房若有雙方父母等成年直系親屬設籍，並符合其他規定，兩處房地就可分別申請自用住宅用地優惠稅率。

夫妻 稅率 地價稅 自用住宅

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

地價稅11月開徵！自住優惠把握這天前申請 稅額相差五倍以上

重購屋附帶租約 退稅落空

子女結婚 贈與688萬內免稅

獨／婚後財產為0！他告前妻討493萬剩餘財產敗訴 法官：分居無貢獻

相關新聞

新聞中的法律／補休期限 須經勞雇協商

補休到底能不能「過期歸零」？不少勞工面對公司規定補休須在特定期限內休完，逾期未休即失效，甚至不得累積的做法，恐涉及勞動基準法適用爭議。根據勞基法規定，雇主並非沒有權利與勞工約定補休期限，但補休期限必須經勞雇雙方協商，不能由雇主單方面決定，更不能以期限屆滿為由讓勞工原本應得的工資權益直接歸零。

夫妻都有房 自住優稅有解

夫妻婚前各自有房，婚後夫妻名下是否只能選擇其中一處房地適用地價稅自住稅率？新竹稅務局表示，只要另一處房屋有父母、祖父母等「成年直系親屬」設籍，並符合自住相關規定，夫妻名下兩處房地都有機會享有千分之2自住優惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。