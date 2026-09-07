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夫妻都有房 自住優稅有解
夫妻婚前各自有房，婚後夫妻名下是否只能選擇其中一處房地適用地價稅自住稅率？新竹稅務局表示，只要另一處房屋有父母、祖父母等「成年直系親屬」設籍，並符合自住相關規定，夫妻名下兩處房地都有機會享有千分之2自住優惠。
稅務局解釋，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬，原則上以一處適用自用住宅用地稅率為限。不過，如果另一處房屋有成年直系親屬設籍，就不受一處限制。
舉例來說，小林將與小美結婚，小美婚前已買下一間套房，並按自用住宅優惠稅率課徵地價稅，兩人之後又購入婚房，準備婚後共同居住。
稅務局指出，兩人婚後將戶籍遷入新婚房，小美原有套房若有雙方父母等成年直系親屬設籍，並符合其他規定，兩處房地就可分別申請自用住宅用地優惠稅率。
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