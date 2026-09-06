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傳承新布局3／專家喊話 減輕稅負留財、引資

經濟日報／ 記者歐芯萌翁至威／專題報導

高資產族群傳承需求愈來愈龐大，KPMG家族辦公室主持會計師洪銘鴻表示，台灣正推動亞洲資產管理中心，希望留財、引資，家族辦公室就是其中非常重要的一塊，他建議未來討論稅制優惠時，可朝減輕稅負的方向討論，提升稅制競爭力。

洪銘鴻表示，高資產客戶規劃資產傳承時，自然而然會往稅負輕的方向配置，政府正在推動亞資中心，最常被拿來比較的就是新加坡香港，台灣目前稅負相對重一些，多少影響「留財」意願。

觀察各地稅制，台灣公司所得稅高於香港、新加坡，股利所得方面，外國公司或個人股東須就源扣繳21%，但星港股利一般都是免稅；台灣遺產、贈與稅涵蓋境內、境外資產，須繳納10%至20%，星港則沒有遺贈稅問題。

至於其他傳承阻礙，資誠家族企業暨財富傳承服務會計師李南漢提到，現行計算遺產稅時，現行被繼承人死亡前，具有確實證明的未償債務，可自遺產中減除，不課稅，但僅限境內發生的負債，海外債務不計。

李南漢舉例，假設拿境內資產擔保，去跟海外借款，投資SpaceX的股票須計入遺產課稅，不過海外借款的債務，卻不能夠當作遺產減項，這一點對納稅人較為不利，建議未來可以考量調整。

安永稅務服務部營運長林志翔則假設一種情況，一位大老闆死亡前購買人壽保單，受益人為小三，大老闆去世後，國稅局會依實質課稅原則，將保單價值納入遺產，但因小三並非法定配偶或特定親屬，實際上拿走經濟利益，卻不會因為「大老婆條款」而須負擔遺產稅，某種程度上形成租稅漏洞。

對此，賦稅署表示，台灣現仍採「總遺產稅制」，也就是不問繼承人數多寡、親疏，也不看實際經濟利益，直接將全部遺產加總計算出總稅額，由全體繼承人負擔，如果要按照實際經濟利益去採「分遺產稅制」，將牽涉民法、遺贈稅法等傳承法規，牽一髮動全身，會不會衍生爭議也仍待觀察，因此仍要更多溝通與討論。

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遺產稅 香港 新加坡

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