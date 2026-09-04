「二婚男」往生祖產怎麼分？他做一事避免大家搶遺產

根據內政部統計，台灣離婚率高居亞洲第二位，每年約有5.2萬至5.3萬對夫妻離婚。資深地政士表示，離婚衍生的遺產繼承，常常比想像的還麻煩。

最近有一案例，正業地政士事務所所長鄭文在表示，一位爸爸有二次婚姻，第一次婚姻育有1男1女，第二次婚姻沒有生小孩。

日前爸爸往生了，現任配偶，以及和前妻所生的1男1女，都成了合法繼承人。

問題來了，爸爸的遺產中有繼承自家族的南部土地，有1婚及2婚時買的房子，這些遺產該怎麼分配？因為離婚，前妻已經沒有繼承權，但爸爸繼承來的祖產，兒子、女兒認為不該「外流」，引發爭議。

鄭文在說，還好，這位爸爸在往生前，委託他們預立了公證遺囑，將他名下的祖產及1婚2婚所取得的房屋交代的清清楚楚，就是由繼承人各1／3平均繼承取得，於是事務所就依照這份公證遺囑，完成了不動產的繼承登記。

事後回想，如果當初爸爸沒有成立這份公證遺囑，這個案件可能在繼承人各自堅持己見下，成為訴訟案件。

原因無他，因為爸爸還在時，中間有橋樑可以互通有無，當爸爸往生時，橋樑斷了，原本的一家人變成二家人，彼此之間不但沒有血緣關係，還要針對爸爸的遺產進行分配，這時需要的是高度的智慧。

鄭文在表示，高離婚率社會中，不少人2婚甚至是3婚，當繼承發生時，祖產、1婚財產、2婚財產或是3婚財產如何分配，是一大難題，一份有效遺囑，是避免家族爭議的好辦法。

他提醒再婚的朋友，生前預立一份有效的遺囑，將名下的財產先好規劃，才可避免生存配偶和小孩間發生財產爭奪戰。