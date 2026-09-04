地價稅11月開徵！自住優惠把握這天前申請 稅額相差五倍以上

今年地價稅將於11月1日開徵，想適用自用住宅優惠稅率或其他地價稅減免，記得把握9月22日最後期限。北市稅捐處提醒，土地如果符合特別稅率或減免要件，必須在地價稅開徵40日前提出申請，經審核符合規定，今年就能適用；如果超過期限才申請，就要等到明年才能適用。

其中，自用住宅用地的稅率差距尤其明顯。一般用地地價稅率為千分之10至千分之55，自用住宅用地優惠稅率則只有千分之2，兩者稅額至少相差5倍。

稅捐處提醒，如果土地供自己居住，且沒有出租或供營業使用，想讓今年地價稅適用自用住宅優惠稅率，除了符合相關規定外，還要在9月22日前，將土地所有權人本人、配偶或直系親屬其中一人的戶籍遷入，並向房地所在地的稅捐分處提出申請，經核准後，今年即可適用優惠稅率。

不過，過去如果已經申請核准自用住宅用地優惠稅率，而且目前仍符合適用條件，以後年度不需要重新申請。

另外，今年地價稅到底由誰來繳，則是看8月31日這一天。地價稅的納稅義務基準日為8月31日，只要今年8月31日土地登記簿上登記的土地所有權人是誰，不論土地是透過買賣、受贈或繼承取得，都由該名所有權人負責繳納這筆土地今年全年的地價稅。

除了自用住宅外，如果土地符合停車場用地、工業用地等特別稅率千分之10的適用條件，或屬於供公共通行的騎樓走廊地、無償供公眾通行的道路土地等地價稅減免項目，同樣要把握9月22日前提出申請，經審核符合規定，今年才能適用。