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他靠土地分割躲避高額土增稅！740萬欠稅拖21年仍全數吐回

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
欠稅人如果確實面臨繳納困難或財務危機，可以提前向稅捐機關諮詢。聯合報系資料照
欠稅人如果確實面臨繳納困難或財務危機，可以提前向稅捐機關諮詢。聯合報系資料照

台南一名欠稅人大華（化名）因涉及土地增值稅案件，遭追徵近740萬元，案件從2005年移送執行後一路追到今年，期間歷經查封、拍賣財產，甚至聲請管收，卻始終還有306萬元沒有追回，沒想到事隔21年，這筆剩餘欠稅最終在今年全數入庫。

台南稅務局指出，大華利用「創設性共有物分割」及「共有物分割改算地價」等規定，墊高土地的前次移轉現值，藉此規避高額土增稅，經查獲後，財稅局依法補徵5件土地增值稅，加計滯納金合計近740萬元。

不過，這筆欠稅並不好追。案件自2005年移送執行後，財稅局與行政執行機關陸續採取多項措施，包括查封、拍賣欠稅人名下財產，甚至向法院聲請管收、限制人身自由，但多年下來僅徵起434萬元，仍有約306萬元沒有追回。

財稅局持續掌握欠稅人的財產及相關訴訟動態，尋找可以執行的財產。直到今年，在其他機關提供關鍵資料協助下，加上行政執行署台南分署採取執行措施及跨機關合作，促使欠稅人提出清償方案，剩餘306萬元終於順利追回，也讓這起長達21年的欠稅案件告一段落。

財稅局表示，對重大欠稅案件，即使時間久遠或執行困難，仍會持續追查，以維護租稅公平及國家債權。不過，如果欠稅人確實面臨繳納困難或財務危機，也會提供諮詢及評估，符合規定者可輔導辦理分期繳納，在追討欠稅的同時兼顧民眾實際繳納能力。

土增稅 土地 欠稅 滯納金 台南

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