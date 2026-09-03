比特幣、乙太幣等虛擬資產交易免營業稅 財政部：NFT仍要課稅

財政部3日發布解釋令，明定營業人銷售《虛擬資產服務法》虛擬資產，例如比特幣、乙太幣、穩定幣等，不屬於營業稅課稅範圍，也就是相關交易不課徵營業稅。但營業人若銷售非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）或持以與他人交換貨物或勞務，亦屬銷售勞務行為，應依法課徵營業稅。

財政部表示，近年數位經濟及區塊鏈技術快速發展，國內虛擬資產交易活動日益頻繁，虛擬資產課稅問題也受到外界關注。考量國際間對虛擬資產的課稅方式，主要是由主管機關先進行納管及定性，再由稅務機關據以課稅，因此配合《虛擬資產服務法》，並參考主要實施加值型營業稅國家對虛擬資產的規定，發布解釋令。

財政部指出，依營業稅法的課稅原則，支付工具或儲蓄保值等投資工具不具消費性質，其移轉不屬營業稅課稅範圍，因此不課徵營業稅。其中，《虛擬資產服務法》所定的虛擬資產，例如比特幣、乙太幣等，是以用於支付或投資目的者為限，穩定幣也是該法所稱虛擬資產的一種，屬於多用途支付工具。因此，營業人銷售這類虛擬資產，不課徵營業稅。

不過，虛擬資產交易並非全面免營業稅。財政部提醒，虛擬資產服務商依《虛擬資產服務法》，替他人提供虛擬資產交換等相關服務所收取的服務費或手續費，屬於銷售勞務取得的代價，仍應依法課徵營業稅。

此外，非同質化代幣（Non-Fungible Token，NFT）目前尚非《虛擬資產服務法》所定的虛擬資產。財政部表示，由於NFT是表彰具有特定性及不可替代性價值的數位資產或商品，例如特定藝術品、收藏品或不動產等，因此營業人銷售NFT，或持NFT與他人交換貨物或勞務，也屬於銷售勞務行為，應依法課徵營業稅。

財政部呼籲，從事這類交易的營業人仍應依規定申報繳納營業稅。如果有短漏報情形，在尚未遭檢舉、稅捐機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動補報、補繳所漏稅款並加計利息，依《稅捐稽徵法》第48條之1規定，可免予處罰。