子女結婚 贈與688萬內免稅

子女結婚，父母想幫忙準備買房頭期款、裝潢費或成家基金，可善用婚嫁贈與優惠。財政部高雄國稅局表示，除了每人每年244萬元贈與免稅額外，父母在子女婚嫁時，還可各自額外贈與100萬元財物不計入贈與總額，若父母都善用優惠，當年合計最高可贈與子女688萬元，免課贈與稅。

國稅局也提醒，「婚嫁」原則上是以子女結婚登記日前後六個月內來認定，因此若贈與時間與結婚時間相隔過久，可能就會錯失適用100萬元婚嫁贈與免稅額的機會。

依《遺產及贈與稅法》第20條第1項第7款規定，父母在子女婚嫁時贈與財物，只要金額不超過100萬元，就可以不計入贈與總額。這項優惠與一般每年贈與稅免稅額分開計算，因此不會占用原本的244萬元額度。

也就是說，子女結婚當年，爸爸除了可運用244萬元年度免稅額，還能再利用100萬元婚嫁贈與優惠，合計344萬元；媽媽也有相同額度，夫妻兩人合計最高可達688萬元。

舉例來說，小敏（化名）在2026年6月1日登記結婚，父母想趁女兒成家時提供一筆資金，小敏的爸爸與媽媽在同年11月30日前，各自贈與她244萬元，再分別利用100萬元婚嫁贈與額度，也就是每人各贈與344萬元。

父母合計贈與小敏688萬元，其中488萬元可分別適用父母各自的年度贈與稅免稅額，另外200萬元則屬父母各自100萬元的婚嫁贈與，依規定不計入贈與總額，因此這688萬元可免課贈與稅。

國稅局提醒，父母因子女婚嫁贈與財物時，應檢附子女結婚登記的戶籍資料；若單一父親或母親的婚嫁贈與超過100萬元，超出部分仍須列入當年度贈與總額計算，如果連同其他贈與超過當年度244萬元免稅額，超過部分就要依法課徵贈與稅。