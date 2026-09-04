欠繳牌照稅 停路邊照罰
車子欠繳使用牌照稅，就算只是停在路邊，也可能被查獲開罰。新竹市稅務局提醒，依規定，停放在公共道路或公有路邊停車格，同樣算是使用公共道路。
《使用牌照稅法》規定，車輛逾期未繳清使用牌照稅，只要使用公共道路被查獲，除必須補繳原本積欠稅款，還可能被處以應納稅額一倍以下罰鍰。
稅務局指出，查獲方式不只是在路上被警察攔檢，包括警察開單舉發、科技執法，及車輛停進收費停車格等，都可能留下使用公共道路紀錄，因此即使車主沒有實際駕駛，只是把欠稅車輛停在公有路邊停車格，仍可能因此遭到裁罰。
稅務局提醒，如果家中車輛一段時間不會使用，可以向監理機關辦理停駛，不僅能節省停駛期間的使用牌照稅，也可避免車輛因欠稅使用道路而受罰。
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