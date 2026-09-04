農地公設到位 課地價稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

都市土地即使仍在種菜、種稻，不代表一定免繳地價稅。嘉義縣稅務局提醒，判斷土地是否課徵地價稅，除了實際使用情形外，還要看周邊公共設施是否已完工，只要道路、自來水、排水及電力等四大公共設施都已完成，即使土地繼續作農業使用，也可能從隔年起改課地價稅。

稅務局說明，位於都市計畫範圍內土地，如果周邊公共設施尚未完備，且確實作農業使用，符合規定可課徵田賦，由於目前田賦停徵，實際上形同免稅

不過一旦土地周邊道路、自來水、排水及電力等四大公共設施建置完成，代表土地已具備建築使用條件，就不再符合原本課徵田賦的規定。無論地主有沒有蓋房子，或土地上是否仍種植蔬菜、稻米等農作物，都會從公共設施完竣的隔年起改課地價稅。

舉例來說，老王有一筆位於都市計畫範圍內農地，過去免繳地價稅，後來土地周邊公共設施完成，老王雖仍維持農用、繼續種菜，但土地課稅條件已改變，因此就要改課地價稅。

農地 免稅 地價稅

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