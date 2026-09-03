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夫妻總所得一樣、稅額卻不同！30萬所得放錯人卻要補稅2萬

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
夫妻薪資所得分開計稅制度的目的，是為了減輕薪資所得者因婚後合併申報可能增加的稅負。示意圖。美聯社
夫妻薪資所得分開計稅制度的目的，是為了減輕薪資所得者因婚後合併申報可能增加的稅負。示意圖。美聯社

夫妻報稅原則上要合併申報，但同樣一筆30萬元薪資，算在先生或太太身上，真的會影響最後要繳多少稅嗎？一對夫妻就碰上這個問題，家庭總所得並未因此減少，國稅局查核後卻更正所得並補稅2萬286元，他們質疑為何夫妻間所得分配不同就出現不同稅負，因此提起訴願。

這對夫妻申報2022年度綜合所得稅時，選擇「配偶薪資所得分開計稅」，原本申報本人薪資所得173萬3,550元、配偶薪資所得103萬8,172元，並自行繳納稅額7萬8,252元。

不過，國稅局依申報及查得資料核對後發現，夫妻兩人的薪資所得各有30萬元放錯人。本人實際薪資應為143萬3,550元，等於多報30萬元；配偶實際薪資則為133萬8,172元，等於少報30萬元。代表這30萬元並沒有消失，只是從配偶名下移到本人名下。

問題就出在夫妻選擇的計稅方式。夫妻雖然原則上採家戶合併申報，但「合併申報」不代表所有所得都只能合在一起計稅。依《所得稅法》規定，夫妻可依所得情況選擇不同計稅方式，包括各類所得合併計稅、一方薪資所得分開計稅，或一方各類所得分開計稅。

這對夫妻選擇的是「配偶薪資所得分開計稅」，因此30萬元究竟放在哪一個計稅部分，就會產生差異。國稅局指出，配偶少列30萬元薪資，使原本適用12%稅率的分開計稅部分少計所得；另一方面，本人卻多列30萬元，增加的則是適用5%稅率的另一計稅部分。也就是說，家庭總所得雖然沒有因這30萬元而減少，放在不同人名下，卻因所屬計稅部分適用的稅率不同，讓原本申報的稅額跟著降低。

國稅局因此將兩人的薪資所得更正回正確金額，重新核定應納稅額為9萬8,538元，與原本申報的7萬8,252元相比，補徵2萬286元。

夫妻則認為，綜合所得稅既然以家庭為課稅基礎，在家庭總所得及其他條件相同的情況下，只因夫妻各自取得所得的比例不同，就可能出現不同稅負，有違平等原則。訴願人甚至舉例，如果夫妻各賺140萬元，與一方賺200萬元、另一方賺80萬元相比，即使兩個家庭薪資總所得同為280萬元，採相同計稅方式仍可能算出不同稅額。

不過，財政部並未接受這項主張。財政部指出，夫妻薪資所得分開計稅制度的目的，是為了減輕薪資所得者因婚後合併申報可能增加的稅負，避免結婚前後產生不合理的稅負差異，並不是要讓家庭總所得相同的所有家戶，都繳納完全相同的所得稅。

國稅局也將這對夫妻可適用的計稅方式逐一試算。若夫妻各類所得全部合併計稅，應納稅額為11萬9,988元；本人薪資所得分開計稅為10萬5,215元；配偶各類所得分開計稅為10萬561元；本人各類所得分開計稅則為10萬7,747元。相較之下，國稅局最後採用的「配偶薪資所得分開計稅」應納稅額為9萬8,538元，反而是5種算法中最低。

財政部因此認定，國稅局不僅已將所得歸回正確取得人，也採取對夫妻最有利的計稅方式，補徵2萬286元並無不當，最終駁回訴願。

所得 夫妻 國稅局

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