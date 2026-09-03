共有土地分割 當心土增稅

多人共同持有一塊土地，想辦理分割、各自取得產權時，是否衍生土增稅問題？新竹縣稅務局表示，共有土地辦理分割時，應注意每人分割前後取得的土地價值，若差額超過土地現值1平方公尺單價，可能就須申報土增稅。

至於「1平方公尺單價」要如何計算？並非看每個人最後拿到哪一筆土地，而是以所有參與分割土地中，公告土地現值最低的1平方公尺單價作為判斷標準。

舉例來說，小張與小陳共同持有數筆土地，辦理共有物分割後，小張分到的土地總價值比原本持有價值少3,600元，小陳則多拿到3,600元，假設這批土地中，最低公告土地現值為每平方公尺1,200元，由於雙方價值差額3,600元，已經超過1,200元的標準，因此就必須依法申報土增稅。