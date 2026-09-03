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企業投資AI抵稅 四大要件

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

企業投資人工智慧（AI）、節能減碳等軟硬體或技術，符合條件可享投資抵減，財政部南區國稅局提醒，企業應留意適用項目、投資金額、訂購與交貨日認定、申請期限及程序四要件，以免因程序或期限等問題而無法享有租稅優惠。

第一，投資項目須符合規定。相關投資除須屬於智慧機械、5G、資安、AI或節能減碳等範圍，也須具備提升營運效率或智慧服務的實質效益，並依規定通過相關專案審查，才能適用投資抵減。

第二是投資金額門檻，公司或有限合夥事業單一課稅年度相關投資支出合計須達100萬元，適用投資抵減支出上限提高至20億元。企業可選擇按支出金額5%，抵減當年度應納營所稅；或按支出金額3%，分三年度抵減，兩種方式擇一適用，抵減金額以不超過當年度應納營所稅額30%為限。

第三，訂購日與交貨日認定，不同取得方式有不同標準，企業向他人購買設備或服務，訂購日以買賣契約簽訂日或訂購單回覆日認定；交貨日則依硬體及軟體交貨、取得技術或勞務提供完成日期認定。

至於取得授權使用軟體，訂購日為軟體授權契約簽訂日或訂購單回覆日，交貨日則以軟體授權使用期間開始日認定。

第四是申請程序及期限。企業應在交貨年度營所稅結算申報期間開始前四個月起，至申報截止日前，先登錄經濟部申辦系統完成線上申請；之後辦理營所稅結算申報時，還要依規定格式填報，並檢附合約、發票等相關證明文件。

國稅局 營所稅

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