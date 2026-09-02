夫妻各自有房婚後只能擇一適用優稅？ 稅務局教你這招能解

許多人擔心，夫妻婚前各自有房，婚後夫妻名下只能有一處房地適用千分之2優惠稅率，另一間就得改按一般用地稅率課徵。不過，新竹稅務局表示，其實不一定，只要另一處房屋有父母、祖父母等「成年直系親屬」設籍，並符合自住相關規定，夫妻名下2處房地都有機會享有優惠。

稅務局解釋，土地所有權人與配偶及未成年受扶養親屬，原則上以一處適用自用住宅用地稅率為限。不過，如果另一處房屋有成年直系親屬設籍，就不受一處限制。

舉例來說，小林即將與小美結婚，小美婚前已買下一間套房，並按自用住宅優惠稅率課徵地價稅，兩人之後又購入婚房，準備婚後共同居住，因此擔心結婚後只能在兩間房中擇一享有優惠。

稅務局指出，兩人婚後將戶籍遷入新婚房，小美原有套房若有林先生父母、岳父母等成年直系親屬設籍，並符合其他規定，2處房地就可分別申請自用住宅用地優惠稅率。

不過，光是設籍還不夠。自住房地還須符合沒有出租或供營業使用，且土地上的房屋為土地所有權人或其配偶、直系親屬所有等條件；面積方面，都市土地不得超過300平方公尺、非都市土地不得超過700平方公尺。

如果夫妻各有一戶房屋，卻沒有其他成年直系親屬可以設籍，也可共同選擇地價稅額較高的一處申請千分之2的自住優惠，另一處按一般用地稅率千分之10至55課徵，以降低整體稅負，且須在9月22日前提出申請，逾期要等到明年才能適用。