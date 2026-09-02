精明爸「假分割、真移轉」避稅神操作 稅務局清查抓包補稅270萬

土地分割明明符合免稅規定，為什麼最後還是被追稅？新竹市一名阿華（化名）先將名下部分建地及農地贈與兒子，當時建地部分僅繳納1萬元土地增值稅，沒想到2個月後，父子辦理共有土地分割，被稅務局認定整套安排實際上是在移轉建地，補徵土增稅270萬元。

阿華名下原本有2筆土地，一筆是東區新莊段建地，另一筆是香山區千甲段農地，他在2023年12月將建地一千分之1持分，以及農地一千分之998持分贈與兒子。

這次贈與中，建地部分繳納1萬元土增稅，農地則不課徵土增稅，完成贈與後，原本由阿華持有的土地，就變成父子共同持有。

到了2024年2月，距離贈與僅約2個月，父子接著辦理共有物分割。分割後，阿華取得全部農地及二分之一建地，兒子則取得另外二分之一建地。

由於父子分割前後取得的土地價值相當，依共有物分割相關規定可以免徵土增稅，因此雙方直接到地政事務所辦理登記。乍看之下，整個過程似乎都符合規定，但稅務局後續清查時，發現這一連串安排有問題。

關鍵就在於，阿華一開始只把極少的一千分之1應稅建地贈與兒子，卻同時搭配一千分之998免稅農地，讓父子先形成共有關係；接著再利用共有物分割，讓兒子最後取得整筆建地的二分之一。

也就是說，阿華一開始只針對一千分之1建地持分繳了1萬元土增稅，但經過先贈與、再分割後，實際結果卻是將一半建地移轉給兒子。

沒想到，這一連串巧妙的安排最終還是被識破手腳，新竹稅務局依《納稅者權利保護法》規定，稅捐稽徵機關認定是否應課稅時，應依實際經濟關係及產生的經濟利益判斷，不能只看表面上的法律形式，依共有物分割時的土地公告現值，補徵土增稅270萬元。

稅務局提醒，共有物分割本身並沒有問題，例如兄弟姊妹因繼承共同取得土地後，再透過共有物分割進行合理分配，就是正常情況；但如果刻意先安排土地共有關係，再利用分割達到移轉土地、規避稅負的效果，仍可能依實質課稅原則遭到補稅。

稅務局也表示，每年都會針對這類案件進行全面清查，民眾不要以為交易形式符合免稅規定，就一定不會被追稅，以免事後遭查獲補徵稅款。