捐贈宗教團體免稅 兩要件

個人捐贈財產給宗教團體，須符合兩大要件才能免計入贈與總額課稅。財政部高雄國稅局表示，首先受贈宗教團體必須是依法登記設立的財團法人組織，第二，受贈時須符合行政院訂定的「適用標準」，才能免課贈與稅。

捐贈「宗教團體」不代表必然免徵贈與稅，還必須確認受贈單位是否合規。

依《遺產及贈與稅法》規定，個人捐贈宗教團體的財產，受贈單位須為依法登記設立的財團法人組織，並且符合行政院訂定的「不計入遺產總額或贈與總額適用標準」，捐贈財產才可以不計入贈與人當年度贈與總額。

根據適用標準，受贈組織除了因創設目的而從事各種活動所支付的必要費用外，不能以任何方式對特定人給予特殊利益；章程明定組織解散後，賸餘財產應歸屬組織所在地的地方自治團體或政府指定機關團體。

另外對於組織董監事也有一定要求，捐贈人、繼承人及其配偶、三親等內親屬擔任董事或監事，人數不超過全體董事或監事人數三分之一；受贈時，近一年所得及附屬作業組織所得，除銷售貨物勞務所得外，依機關團體免稅適用標準免納所得稅。

舉例來說，一名被繼承人陳先生（化名）生前以「買賣」為由，將公告現值600萬元的A地移轉給某宗教團體管理人黃小姐（化名）。陳先生過世後，國稅局審理案件時發現，移轉A地的價金漏未申報列入遺產總額。

對此，陳先生的兒子主張，A地原本是該宗教團體以借名登記方式，將所有權登記在陳先生名下，並提出陳先生的遺囑為證，表示陳先生名下土地均將遺贈給黃小姐，只是生前已先行移轉。但陳先生的兒子無法提出A地購入時的買賣相關資料及金流，所提證據不足以證明借名登記，國稅局未採認繼承人的主張。

同時，由於黃小姐雖是宗教團體管理人，卻不是依法登記的財團法人組織，因此也不符合不計入贈與總額規定。國稅局依規定，以受贈人黃小姐為納稅義務人，核定應納贈與稅35.6萬元。

國稅局提醒，個人捐贈財產給宗教團體時，應確認是否為依法登記的財團法人組織，及受贈時是否符合相關適用標準。