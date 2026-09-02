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自宅經營小生意 要辦稅籍
中秋節將至，又是送禮的季節，不少自家烘焙店會製作月餅、手工餅乾販售。財政部高雄國稅局表示，只要有持續對外販售商品、收取價金的營業事實，即使是在自宅經營小生意、沒有招牌或員工，仍須依法辦理稅籍登記。
依營業稅法規定，在台灣境內銷售貨物或勞務，都應依法課徵營業稅。高雄國稅局解釋，只要有持續對外販售商品、收取價金的營業事實，民眾利用自宅製作月餅、糕餅或點心，再對外販售並收取費用，就屬於銷售貨物，不會因為營業規模小、沒有招牌或未聘請員工而免除稅籍登記義務。
舉例來說，周小姐（化名）透過網路販售自家廚房所製造的甜點，每月銷售額為12萬元，未達使用統一發票標準20萬元，屬小規模營業人，由國稅局按季查定銷售額，以1％稅率核課營業稅。
若後續營業規模擴大，每月銷售額25萬元，已超過使用統一發票標準，即應使用統一發票，並以每二月為一期，於次期開始15日內自行申報繳納營業稅。
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