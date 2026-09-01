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贈與小孩244萬內都不用申報？專家：這種一定要報

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。記者游智文／攝影
房市示意圖。記者游智文／攝影

每年贈與稅免稅額為244萬元，許多父母會想利用年底前，將免稅額內現金贈與給子女，但很多人有一疑問，244萬元的現金贈與，要不要申報？

正業地政士事務所所長鄭文在表示，最近就有一對夫妻打算這麼做，先生經商有成，經過多年的財富累積，心想應該將手上的現金，逐年贈與給2位小孩，打電話詢問是否應在30天內申報？

鄭文在表示，贈與244萬現金，會有兩種情況，一種免申報，一種要申報。

依照財政部62.9.27台財稅第37365號函，贈與人在同一年度內，各次贈與給他人的財產總額累計在免稅額以下時（今年為244萬元）可以免辦理贈與稅申報。

也就是今年度的匯款贈與給小孩時，除非超過244萬元，否則並不需要到國稅局申報贈與稅，當然也就沒有30天內申報的問題。

但是，如果這筆款項是給小孩買賣不動產使用的價金或是自備款，因為後續有辦理不動產產權移轉的需要，屆時，就必須於贈與後，辦理贈與稅申報。

否則，向國稅局主張「二親等以內親屬間買賣案件」時，國稅局會要求一併申報該筆現金贈與，才會核發「非屬贈與財產同意移轉證明書」，地政事務所才會受理辦理所有權遺轉登記。

鄭文在表示，如果小孩未成年，相關的現金贈與要更小心。別以為匯款或是轉帳給未成年小孩，神不知鬼不覺，當心國稅局主動找上門課稅，而且連補帶罰。

原因無他，依據台財稅字第10204560330號函規定，金融機構對未成年人存款，其一次存入金額或一課稅年度內累計存入總金額達400萬元者，應將資料通報當地國稅局。

國稅局得知，除了依法課徵贈與稅外，還可能連補帶罰。類似案例如果將單一人匯款轉成由父母親各別匯入每人244萬元，就可以達到488萬元(244萬元×2人）的效果，合法又節稅。

小孩 贈與稅 免稅額

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