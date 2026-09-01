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認列建廠利息支出 有眉角
財政部高雄國稅局表示，企業因興建廠房而借款，在廠房建造期間產生的應付利息，應計入廠房建造成本，不能直接列為當期費用；直到廠房興建完成後產生的借款利息，才可作為當期費用列支。
依營所稅查核準則規定，企業因興建廠房而借款，相關利息究竟應列為資本支出或當期費用，主要取決於廠房是否已興建完成。
如果廠房仍在建造期間，因興建廠房借款所產生的應付利息，屬於取得廠房所需支出的一部分，應以資本支出方式列帳，計入廠房建造成本，而不能直接在當年度列為費用。至於廠房完成後，後續產生的借款利息，則可作為當期費用列支。
舉例來說，甲公司借款興建廠房，申報2024年營所稅時，列報利息支出300餘萬元，但截至2024年底，廠房興建工程仍未完工，這筆300餘萬元的利息不能列支當期費用，應列為廠房建造成本。
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