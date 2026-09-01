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車輛欠繳牌照稅仍上路 罰

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

新竹縣稅務局表示，汽機車如果尚未繳清牌照稅，仍行駛或停放於公共道路，一旦遭查獲，除須補繳原本積欠的牌照稅外，還會被處以應納稅額一倍以下罰鍰。

有一名車主向稅局反映，因名下自用小客車未繳使用牌照稅，收到法務部傳繳通知後辦理分期繳納，沒想到之後仍收到稅務局寄發的罰鍰繳款書。

稅務局表示，關鍵在於車主是在被查獲後才辦理分期，違規事實已成立，因此仍會受罰。車主收到行政執行機關的傳繳通知後，雖已辦理欠稅分期繳納，但車主是在欠稅車輛被查獲違規使用公路後，才申請分期，由於遭查獲時尚未取得分期繳納資格，即使事後獲准分期，仍無法免除先前違規行駛或停放公共道路所產生的罰鍰。

稅務局指出，如果車主是在被查獲使用公共道路前，就已獲准分期繳納牌照稅，且後續每期稅款都在規定繳納期間內按時繳清，分期繳納期間仍可繼續使用車輛，不會因此受罰。

牌照稅 法務部 新竹縣

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