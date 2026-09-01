土增稅重購退稅 不限次數

土增稅有多項租稅優惠，適用情況略有不同。有些民眾搞混土增稅「重購退稅」及「一生一次」優惠，台中市稅務局表示，重購退稅申請次數並無限制，只要符合申請要件，仍可再次申請，並不限「一生一次」。

民眾出售符合規定的自用住宅用地，可適用「一生一次」優惠，稅率可降至10％；另也有「一生一屋」優惠，稅率亦為10％；另有重購退抵稅優惠，適用條件及限制各有差異。

台中市稅務局表示，民眾出售自用住宅用地並繳納土增稅後，只要符合重購退稅規定，就可申請退還已繳納的稅款，且申請次數沒有限制，未來再次出售、重購自用住宅用地，只要符合相關要件，仍可再次申請。

稅務局說明，土地所有權人出售自用住宅用地後，自完成移轉登記日起兩年內重新購買自用住宅用地，都市土地面積未超過300平方公尺、非都市土地未超過700平方公尺，且出售及重購土地上的房屋，均為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有，並已在當地辦完戶籍登記，即符合重購退稅的基本條件。

不過，能否實際退稅，還要進一步比較出售及重購土地的地價。若新購土地地價超過原出售土地地價，且原出售土地地價扣除已繳納的土增稅後，仍不足以支付新購土地地價，可向原出售土地所在地的地方稅稽徵機關申請退稅，退還金額以原先已繳納的土增稅為限。

重購退稅設有五年列管規定。稅務局指出，自完成移轉登記日起五年內，如果再移轉、出租、供營業使用或遷出戶籍，導致不符自用住宅用地規定，稅局將追繳原先退還的土增稅；持有滿五年並持續符合自住規定，之後再次出售時，仍有機會適用重購退稅。