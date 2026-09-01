公司無償借款給股東 要稅

財政部台北國稅局表示，公司若將資金無償借給股東、其他公司或任何人使用，未收取利息或約定收取利息偏低，即使實際上沒有收到利息，仍應依規定設算利息收入，並計入營利事業所得課稅。

台北國稅局表示，公司是以營利為目的之獨立法人，將公司資金提供給他人使用，原則上應取得合理報酬。因此，稅務上的利息收入並非完全以公司實際收到的利息作為認定標準。

依《所得稅法》規定，公司將資金借給股東或任何他人，若沒有收取利息，或約定利息偏低，除屬於預支職工薪資的情況外，都應依規定計算利息收入課稅。

至於應設算多少利息，國稅局指出，應按照資金貸與期間所屬年度1月1日的臺灣銀行基準利率計算。也就是說，公司即使基於關係企業、股東或其他因素，決定無息提供資金使用，在辦理營所稅結算申報時，仍不能直接將相關利息收入以零元申報。

若公司不是完全無息借款，而是有向借款人收取利息，也不代表一定沒問題。依規定，如果公司約定收取利息偏低，同樣可能需要依相關規定調整利息收入。因此，企業出借資金時，除確認實際資金往來情形，也應注意相關稅務規定。

舉例來說，甲公司2023年資產負債表中列有其他應收款5,000萬元，經查發現，這筆款項是甲公司在2023年1月1日借給乙公司的資金，但甲公司並未向乙公司收取任何利息。

由於甲公司將5,000萬元資金無息借給乙公司，國稅局依規定按照2023年1月1日臺灣銀行基準利率年息2.867%，設算甲公司2023年度應有利息收入143萬餘元。雖然甲公司實際並未收到這筆143萬餘元利息，稅務上仍須計入公司的利息收入，最終遭補徵稅額28萬餘元。

國稅局提醒，公司如果有將資金借給股東、關係企業或其他人使用，辦理營所稅結算申報前應檢視利息收取情形，若完全沒有收取利息，或實際約定的利息偏低，應依所得稅法相關規定調增利息收入，以免日後遭國稅局查核調整並補稅。