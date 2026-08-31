AI重塑稅務工作！勤業眾信點名未來人才4大關鍵能力

第十三屆「勤業眾信稅務達人挑戰賽」日前落幕，今年共有全台14所大專院校、23支隊伍參賽，最終由台北大學財政學系奪下冠軍，台灣大學會計學系、政治大學財政學系分獲亞、季軍。隨著AI快速改變企業營運及專業服務模式，勤業眾信也點出，未來稅務人才不能只會蒐集資料、找出答案，「歸納、提問、思辨、反應」4項能力將更加重要。

本屆競賽由勤業眾信教育基金會主辦，參賽隊伍歷經初賽、複賽及決賽，達人獎則由台北大學會計學系、台北商業大學會計資訊系及政治大學會計學系獲得。

今年競賽延續去年導入的互動問答環節，不只要求學生完成個案分析與簡報提案，也更重視「發現問題、提出問題」的能力。參賽學生必須面對即席問答，考驗邏輯思辨、專業判斷及臨場應變，模擬稅務顧問實際與企業互動的諮詢情境。

勤業眾信聯合會計師事務所總裁柯志賢表示，AI與數位科技正快速改變企業營運及專業服務模式，未來人才除了具備基本專業知識，也需要科技應用、跨域整合及問題解決能力。今年除了學生競賽外，也首度舉辦教師交流會，邀請各校師長與事務所專家交流AI時代的人才培育方向，進一步深化學界與實務界連結。

勤業眾信近年也積極導入Copilot、Intela等數位工具，應用於稅務分析、知識管理、自動化流程及客戶服務，希望藉由科技提升專業服務效率與價值。

勤業眾信稅務與法律服務營運長許嘉銘指出，AI正快速改變企業營運模式，也重新定義企業對專業人才的期待。稅務專業已不再只是事後協助企業完成稅務遵循，而是更早參與企業決策及商業發展策略規劃。

在AI時代，稅務人才需要具備哪些能力？許嘉銘點出「歸納、提問、思辨、反應」4項關鍵能力。他表示，未來人才的競爭力，不只在於蒐集、整理、歸納資料並找出答案，更重要的是能在快速變動的環境中提出對策、解決問題。因此，今年競賽也特別強化這4項能力，希望培養學生面對未來職場所需要的專業判斷及問題解決能力。

競賽題目也直接對接當前企業面臨的全球經貿與租稅議題。本屆籌備主席、勤業眾信稅務部資深會計師廖家琪表示，今年以AI、高效能運算（HPC）及全球供應鏈重組為背景，納入移轉訂價、CFC制度、跨境投資、國際人才派遣及全球最低稅負制等議題，讓學生提前體驗未來進入職場可能面臨的實務挑戰。

本屆決賽並邀請財政部台北國稅局局長李雅晶、財政部賦稅署所得稅組組長胡仕賢，以及財政部國際財政司專門委員王瑀璇擔任評審，並共同頒發冠、亞、季軍及達人獎項。

李雅晶表示，稅務達人挑戰賽多年來已成為產官學交流的重要平台，透過實務案例與專業交流，讓學生提早接軌國際租稅趨勢及企業需求。她也肯定勤業眾信持續投入租稅教育，培育具備專業能力及國際視野的新世代人才。

面對AI驅動的數位經濟及全球稅制快速變化，勤業眾信表示，未來將持續透過稅務達人挑戰賽深化產官學交流，培育兼具專業能力、國際視野及問題解決能力的新世代租稅人才。