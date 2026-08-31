阿公過世後2天才申報贈與稅 繼承人喊房子應算遺產仍敗訴

長輩生前把房子留給孫女，但人過世後兩天，代理人才去辦贈與稅申報，這筆房地究竟該算「生前贈與」，還是應該列入遺產？財政部一件訴願案就出現這樣的爭議，其他繼承人質疑，贈與稅申報時人都已經過世，怎麼還能算贈與，甚至為此一路爭了十多年。

贈與人老張（化名）在2010年11月8日死亡，代理人則在11月10日向國稅局申報贈與稅，將彰化一筆房地贈與孫女。國稅局核定贈與總額126萬7,070元，因低於當年度220萬元贈與稅免稅額，因此核發贈與稅免稅證明書。

不過，其他繼承人多年後提出異議，認為長輩既然已在11月8日死亡，11月10日才辦理贈與稅申報，該筆房地理應列入遺產，而非再以贈與方式處理，並主張當初申報時沒有完整委任文件，部分文件日期也曾遭修改，因此要求撤銷當年的贈與稅免稅證明。

國稅局則回頭檢視相關資料，包括土地增值稅繳款書、不動產移轉契約及法院判決。相關民事判決認定，長輩早在10月29日仍在世時，就已表達將房地贈與孫女的意思，並委託代理人辦理不動產移轉，因此贈與事實並不是到11月10日申報時才發生。

因此，要判斷一筆房地究竟是生前贈與還是遺產，不能只看哪一天申報贈與稅，而要確認贈與意思及相關行為到底是在死亡前還是死亡後成立。

另一方面，程序時間也成為訴願人敗訴的重要原因。這名繼承人直到2025年4月才申請撤銷2010年核發的贈與稅免稅證明，時間已相隔超過14年。

依行政程序法規定，已確定的行政處分若要申請重新開啟程序，有一定期限限制，即使相關事由或證據是之後才發現，原則上也不能超過法定救濟期間經過後5年。

財政部最後認定，本案沒有足以推翻生前贈與的新事證，申請時間也早已超過法定期限，因此駁回訴願。這起案件也讓我們學到，房地究竟算贈與或遺產，真正關鍵並不是報稅日，而是贈與行為在長輩生前是否已經成立。