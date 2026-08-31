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買房遷戶籍就能省地價稅？21世紀不動產：9月22日前別漏做這一步

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
今年地價稅將於11月開徵，想替荷包省下一筆的屋主，現在正是最後檢查時間。聯合報系資料照
今年地價稅將於11月開徵，想替荷包省下一筆的屋主，現在正是最後檢查時間。聯合報系資料照

今年地價稅將於11月開徵，想替荷包省下一筆的屋主，現在正是最後檢查時間。21世紀不動產表示，自用住宅用地優惠稅率申請期限至9月22日，許多民眾買房後以為「遷好戶籍」就能自動享有優惠，實際上還少了一個重要步驟，「主動向地方稅稽徵機關申請自用住宅用地優惠稅率」。

21世紀不動產指出，若符合資格卻未在期限前提出申請，今年地價稅仍可能按一般用地稅率課徵，最快要等到明年才能享有優惠。

地價稅率差多少？從數字來看相當有感。21世紀不動產分析，依現行規定，一般用地地價稅採10‰至55‰累進稅率，自用住宅用地則適用2‰優惠稅率；以一般用地最低10‰來看，稅率就是自用住宅的5倍。對剛買房、換屋，或手上持有多筆不動產的民眾而言，是否完成申請，可能直接影響每年的持有成本。

21世紀不動產表示，實務上不少購屋族交屋後忙著辦貸款、裝潢、搬家、遷戶籍，往往以為戶籍遷入後，政府就會自動將地價稅改成自用住宅優惠稅率；但其實房屋稅與地價稅是兩套不同制度，即使房屋已按住家用稅率課徵，地價稅仍須另外提出申請並經審核通過，才可適用2‰優惠稅率。

不過，21世紀不動產強調，有設戶籍也不代表一定符合資格。想適用自用住宅用地優惠稅率，除了土地所有權人本人、配偶或直系親屬須在該處完成戶籍登記，住宅也不得出租或供營業使用，且地上房屋須為土地所有權人本人、配偶或直系親屬所有。面積方面，都市土地以300平方公尺、約90.75坪為上限；非都市土地則以700平方公尺、約211.75坪為上限。

另外，「一戶只能一處」也是常被誤解的規定。原則上，土地所有權人與其配偶及未成年受扶養親屬，以一處自用住宅用地為限；但若其他房產是由已成年的直系親屬，例如父母或成年子女實際設籍居住，且符合其他自用住宅條件，則不受一處限制。對名下有多間房屋的家庭而言，不妨重新盤點是否還有符合優惠資格、卻尚未提出申請的不動產。

21世紀不動產也提醒，曾經申請成功，不代表優惠資格會永久跟著房子走。如果原本已核准自用住宅用地，且所有權人、戶籍及實際使用情況都沒有改變，通常不必每年重新申請；但若曾經將全戶戶籍遷出，之後才重新遷回，或房屋一度出租、作營業使用，後來才恢復自住，都應重新提出申請。

近期稅捐機關也特別提醒，若設籍人遷出或死亡造成「空戶」，之後即使再有人遷入，也不能直接恢復優惠，仍須重新申請。

若房屋是透過買賣、繼承或贈與取得，也要特別留意。由於土地所有權人已變更，原屋主或被繼承人先前核准的優惠資格不會自動移轉，新所有權人仍須重新提出申請，經審核符合資格後，才能適用自用住宅用地稅率。

另一個常見地雷則是出租。即使屋主本人戶籍仍留在該地址，只要房屋實際整戶出租，就不再符合自用住宅用地優惠資格；若只有部分樓層或部分面積出租、營業，則可依實際使用比例分別核課，仍作自住且符合資格的部分，仍有機會適用2‰優惠稅率。

21世紀不動產表示，房價高檔之下，購屋族除了關注房貸利率與每月還款金額，也應把房屋稅、地價稅、管理費等長期持有成本納入財務規劃。

21世紀不動產指出，尤其今年新買房、剛完成換屋、繼承或受贈不動產，以及近期曾有戶籍遷移、出租或營業用途變動的屋主，都建議在9月22日前重新確認自家土地的課稅狀態。多做一次申請，看似只是小動作，卻可能替未來每年省下一筆實質稅負。

地價稅

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