買房解約留意時間點！錯過這一步3種稅退不了 還要再繳土增稅

近期傳出建商因違規建築遭稽查裁罰，進一步引發不動產買賣糾紛，有民眾因此要求解約、返還訂金及補償相關損失。不過，房屋買賣即使最後成功解約，先前已經繳出去的土增稅、契稅及印花稅，卻不一定都能拿回來，甚至還可能衍生另一筆土地增值稅，買賣雙方在解約時得特別留意。

桃園稅務局表示，因不動產買賣爭議，買賣雙方合意解除契約時，相關稅負能否撤銷或退還，關鍵在於解除契約時，不動產是否已經完成「所有權移轉登記」。

如果買賣雙方已經申報土增稅及契稅，但還沒有辦妥不動產所有權移轉登記，此時雙方合意解除買賣契約，可以檢附相關文件，共同向稅捐稽徵機關撤銷原本申報的土增稅及契稅。

印花稅也有機會一併處理。稅務局指出，如果因不動產買賣契據所開立的印花稅繳款書，尚未持公契辦理送件申報、查欠等程序，也可以申請註銷。代表，只要是在所有權移轉登記完成前解約，符合相關規定下，原先已繳納的土增稅、契稅及印花稅，都可以申請退還。

不過，如果房屋已經完成所有權移轉登記，之後買賣雙方才合意解除契約，情況就完全不同。稅務局說明，此時若要將不動產回復原狀，土地從買方名下重新移回原賣方名下，會被視為另一次所有權移轉，因此土地必須再次申報土增稅。

至於建物部分，由於解約後將建物返還原屋主，並非基於買賣、承典、交換、贈與、分割或占有等原因移轉，因此不屬於契稅課徵範圍，不必再課徵契稅；不過，原先房屋買賣時已經繳納的土增稅、契稅及印花稅，也無法因事後解除契約而申請退還。

稅務局提醒，民眾若因建商違規或其他不動產買賣爭議而決定解約，除了處理價金、訂金及賠償問題，也要注意解約時是否已經完成所有權移轉登記，以免影響後續稅負。