新聞中的法律／陳幸妤替前夫繳房貸…夫妻贈與 魔鬼藏在細節裡

夫妻之間談感情，房子卻不能只靠感情處理。前總統陳水扁女兒陳幸妤近日談到，婚姻期間曾將診所店面贈與另一半，但房貸仍留在自己名下，「替前夫繳房貸」的狀況引發熱議。事實上，夫妻贈與房產背後不只涉及產權移轉，還牽動夫妻財產制度安排，魔鬼藏在細節裡。其中，「房子過戶」不等於「房貸跟著過戶」。

以妻子甲、丈夫乙為例，若房屋原登記在甲名下，房貸也由甲申貸，之後即使將房屋贈與乙，貸款不會跟著產權自動移轉。只要銀行未同意更換借款人，甲仍須負擔還款責任。

因此，夫妻移轉仍有貸款的不動產前，最好先向銀行確認能否同步變更借款人。銀行通常會重新審查受贈配偶的財力與信用，若條件不足，可能不同意變更，或要求原借款人轉任保證人。

即使夫妻私下約定「房子給你，以後貸款由你繳」，若未經銀行同意，也無法改變原有債權債務關係。若雙方確實有此安排，最好以書面契約，甚至公證方式，將日後貸款負擔及違約責任明確留下紀錄。

另一個誤解，則是認為結婚後，「夫妻財產一人一半」。

台灣夫妻財產制主要分為法定財產制、分別財產制及共同財產制。夫妻結婚時若未另行約定，原則上適用法定財產制；在該制度下，夫妻婚後取得的財產不會直接變成共同所有，而是在法定財產制關係消滅時，才分別計算雙方符合規定的婚後財產及債務，再比較剩餘財產差額。

不過並非所有財產都要納入計算。婚前財產本來就不列入；婚後無償取得財產，包括父母贈與、夫妻彼此贈與，及繼承取得財產，原則上也排除於剩餘財產分配之外。至於部分慰撫金、社會福利補助等，亦可能具有排除性質，仍須依個案法律關係判斷。

這也凸顯夫妻間贈與房產的風險。房屋一旦完成贈與及移轉，原則上已屬受贈配偶所有，日後即使感情生變，也不能再期待透過剩餘財產分配請求權，把這筆房產價值重新納入分配。

若由長輩出資替已婚子女購屋，也應從一開始就釐清資金來源、產權歸屬及貸款負擔。例如頭期款由父母無償資助，在計算剩餘財產時，就可能須先釐清這部分無償取得的性質，再計算剩餘房產價值。

以前述甲、乙為例，若甲希望將贈與乙的房產，重新納入剩餘財產分配，關鍵在於能否證明當初並非贈與，而是「借名登記」，甲必須提出相關證據，證明房產雖登記在乙名下，實際所有權仍屬於自己，當初只是借用乙的名義登記。

此外，若婚姻關係結束後，房屋登記在乙名下，房貸卻持續由甲負擔，甲替乙清償貸款的款項，也可能被視為對乙的贈與，占用甲每年244萬元的贈與稅免稅額。

房產金額動輒數百萬、上千萬元，夫妻間產權、貸款與出資安排，往往比想像中更複雜。若能在移轉前先把彼此的權利義務說清楚，也能少一些日後因認知不同而產生的爭議。（本文由宏國地政執行長楊翊晟口述，記者洪安怡整理）