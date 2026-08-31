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醫美診所賣商品要課營業稅 執行手術改善身體外觀 屬免稅範疇

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導
近年來隨著國人對體態管理與外貌美學的重視，各式標榜瘦身、美容的療程與藥品日益普及，不少醫美診所提供複合式或「一條龍」服務已成常態。醫美示意圖。圖／AI生成
近年來隨著國人對體態管理與外貌美學的重視，各式標榜瘦身、美容的療程與藥品日益普及，不少醫美診所提供複合式或「一條龍」服務已成常態。醫美示意圖。圖／AI生成

近年來隨著國人對體態管理與外貌美學的重視，各式標榜瘦身、美容的療程與藥品日益普及，不少醫美診所提供複合式或「一條龍」服務已成常態。財政部北區國稅局提醒，醫美診所若提供非醫療勞務或銷售美容產品，應依法辦理稅籍登記，報繳營業稅

依營業稅法規定，醫院、診所、療養院提供的醫療勞務、藥品、病房住宿及膳食，免徵營業稅。至於「美容醫學」，主要是指由合格醫師透過醫學技術，例如手術、藥物、醫療器械、生物科技材料等，執行具侵入性或低侵入性醫療技術以改善身體外觀的醫療行為，而輔以治療疾病為目的。

北區國稅局表示，醫師本於醫學專業提供的美容醫學服務，屬於「醫療勞務」範疇，是屬於執行業務所得，應課徵綜所稅，免徵營業稅。

至於醫療院所銷售非屬醫療勞務必需的保養品、化妝品或美白等食品，屬一般買賣商業行為，應依營業稅法規定辦理稅籍登記，報繳營業稅。

舉例來說，甲醫美診所由專業醫師為病患施以「皮秒雷射」療程，該處置費用屬於醫師提供專業性勞務收入，依規定免徵營業稅；同時，醫美診所也銷售非屬醫師處方必需的面膜、精華液，這部分即屬銷售貨物行為，應依法辦理稅籍登記並課徵營業稅。

另外，乙醫美診所標榜「套裝式美體課程」，包含由醫師為病患施以「冷凍溶脂」療程，以及療程後的纖體營養食品。由醫師為病患施以「冷凍溶脂」療程，該處置費用屬於醫師提供專業性勞務收入，依規定也免徵營業稅；至於銷售非屬醫師處方必需的纖體營養食品，則屬銷售貨物行為，這部分應依法辦理稅籍登記，並課徵營業稅

國稅局提醒，平均每月銷售額已達20萬元之使用統一發票標準，應按5％稅率開立統一發票交付消費者。

營業稅 醫美

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