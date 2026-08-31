買預售屋 不能重購退稅

民眾換屋想減輕負擔，若出售原本的自住房地，再購買新自住房地，符合規定可申請「重購退稅」，但財政部高雄國稅局提醒，預售屋因為不符「自住」要件，無法適用這項優惠。

所得稅法規定，民眾先出售舊「自住房地」，再購買新「自住房地」，在舊房地完成過戶或房屋使用權交易次日起算兩年內，購買新房地，且新、舊房地均須符合「自住房地」要件，可依比率退還已繳納的房地合一稅。

高雄國稅局指出，依規定，自住房地必須由本人、配偶或未成年子女，在出售及購買的房屋，或使用權房屋辦理戶籍登記並實際居住，同時房屋不能出租，也不能作為營業或執行業務使用。

而預售屋通常是建商於取得建照後「還沒蓋」或「正在蓋」，就先行銷售的未來建築物，尚無法供自住使用，也就無法符合自住房地要件，不能適用重購退稅。