財部：私運5000元以下電子煙 擬不再適用小額免罰

為阻絕新興電子煙氾濫，提高海關緝私條例裁罰的嚇阻不法效果，財政部今天預告修正規定，排除私運價格低於新台幣5000元的類菸品或其組合元件免罰鍰的規定。

現行海關緝私條例規定，私運（即未向海關申報）貨物進口、出口，或經營私運貨物者，會被處貨價3倍以下罰鍰，並由海關沒入貨物，不過情節輕微者，如進口貨物完稅價格或出口貨物離岸價格未超過5000元，得免處罰鍰。

財政部今天預告修正「海關緝私案件減免處罰標準」第4條草案，增訂類菸品或其組合元件排除適用貨物價格未逾5000元者免處罰鍰的規定，預告期間定為7日。

根據新規，若私運貨物為槍砲、彈藥、毒品、非屬真品平行輸入的侵害專利權、商標權或著作權、類菸品或其組合元件者，均無法適用小額免罰。

財政部指出，由於實務上已陸續查獲違法輸入類菸品或其組合元件，且其已遭濫用為新興毒品的吸食工具，對社會治安與校園安全造成高度威脅，情節非屬輕微。

財政部說明，新規將徹底打擊這類貨物相關的私運、收買及逃避管制等不法行為。

根據財政部關務署統計，今年1月至6月海關已查獲電子煙案598件，包含超過2000支電子煙本體、近7000瓶電子煙煙油及34萬餘件電子煙相關組合元件，主要違規途徑是以快遞貨物方式走私進口，經海關攔檢所截獲。