地價稅不是按持有比例繳 這天名下有土地「埋單全年稅金」

買賣土地要注意過戶時間！嘉義稅務局提醒，每年11月開徵的地價稅，是以8月31日作為「納稅義務基準日」，只要當天土地登記簿上的所有權人是你，不論實際持有土地一整年，還是才剛過戶一天，都要負責繳納該筆土地當年度全年的地價稅。

也就是說，如果買賣雙方剛好在8月底前後辦理土地過戶，8月31日當天登記在誰名下，稅捐機關就會向誰開徵當年度地價稅，並不是按照買賣雙方實際持有土地的天數或月份，由政府直接拆分稅額。

財稅局表示，實務上買賣雙方簽訂契約時，經常會依照各自實際持有土地的月份，私下約定按比例分攤當年度地價稅。例如賣方持有大半年、買方在下半年才取得土地，雙方可能自行約定各自負擔多少稅款。

不過要注意，這類約定屬於買賣雙方之間的私法契約，只具有私權效力，並不會因此改變法律上的納稅義務人。稅捐稽徵機關寄發地價稅繳款書時，仍會依照8月31日土地登記簿上的記載，向當天的土地所有權人課徵全年地價稅。

除了留意8月31日這個關鍵日期，名下土地符合優惠稅率資格的民眾，也要注意申請期限。

財稅局提醒，土地如果符合自用住宅用地或工業用地等優惠稅率規定，必須在9月22日前提出申請，才能在當年度地價稅適用優惠稅率。若超過期限才申請，當年度將無法適用，只能等到下一年度才能享有優惠，稅負也可能因此增加。