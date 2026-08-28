生育給付、育嬰留停津貼 「免出門」可線上申辦

迎接新生命的到來是家庭最幸福的時刻，但照顧新生兒往往讓爸媽忙得不可開交。為了讓育兒家庭申請給付更輕鬆便利，勞動部特別提醒，只需善用「勞保局e化服務系統」，透過手機或電腦動動手指，無須出門奔波，在家就能一鍵搞定，讓爸媽育兒更從容。

勞動部表示，女性被保險人於參加勞保期間懷孕或生產，符合條件者均可申請二個月「勞保生育給付」（雙胞胎以上者依胎數比例增給）；此外，父母參加就業保險滿一年，於子女滿三歲前依法辦理育嬰留職停薪，即可請領投保薪資八成的「育嬰留職停薪津貼及薪資補助」。

又為提供家庭更多育兒支持，自2026年起加發「生育補助」及開放「以日申請」育嬰留職停薪，懷孕或生產的媽媽如同時符合勞工生育補助條件，生育給付加上生育補助，合計每胎可領10萬元；另育嬰留職停薪部分，可以「日」申請，讓育兒家庭更有選擇彈性。

經統計，2026年截至7月底，勞保生育給付計核發4萬餘人，加發生育補助至10萬元則有3萬餘人；育嬰留停津貼部分計核發6萬餘人，以日申請育嬰留職停薪津貼有1萬8,000餘人。

為落實簡政便民理念與提升行政效能，可透過「一站式服務」一次辦妥戶籍登記與勞保生育給付(含生育補助)申請，生育給付(含生育補助)及育嬰留職停薪津貼兩項育兒家庭常申辦的熱門給付，也可透過「勞保局e化服務系統」線上辦理。

三大優勢包括：第一，彈性省時。系統提供24小時線上申請服務，無論使用手機或電腦皆可隨時隨地辦理，不受時間與地點限制，方便新手爸媽利用照顧寶寶的空檔完成申辦。

第二，多元申辦。提供「個人自行申辦」或「投保單位代為申辦」雙管道自由選擇。其中個人申辦已導入「行動電話認證」登入機制，免讀卡機、免自然人憑證，僅須使用智慧型手機及健保卡卡號，即可透過行動網路完成身分驗證（須使用本人門號）。

第三，快速入帳。全程線上填寫資料與上傳文件，申辦翌日即可受理，經審查符合規定者，給付款項可較紙本申辦提前三至五個工作天入帳，迅速減輕育兒初期的經濟負擔。

勞動部提到，民眾線上申辦勞保生育給付若符合相關規定，將一併發給勞工生育補助；線上申辦育嬰留職停薪津貼時，亦可同時辦理育嬰留停期間繼續加保，讓育兒權益一次到位不漏接。歡迎新手爸媽多加利用，動動手指輕鬆辦，享受更便利、安心的育兒生活。