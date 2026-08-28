多屋族把握省錢撇步！第2、3間房有機會享自住優稅

多屋族名下有2間以上房屋，不代表地價稅自用住宅優惠只能選1間。花蓮縣地方稅務局表示，依規定，土地所有權人與配偶、未成年受扶養親屬原則上只能有1處適用自用住宅用地優惠稅率，但如果其他房屋是由父母、祖父母或已成年子女等直系親屬設籍，只要符合相關條件，也能申請優惠，不受1處限制。

日前一名陳小姐向稅務局詢問，她名下共有2間房屋，其中1間由太太設籍，目前已按自用住宅用地稅率課徵地價稅；另1間則由自己及最近剛滿18歲的女兒設籍，因此想知道，第2間房屋是否也能享有自用住宅優惠稅率。

稅務局說明，依《土地稅法》規定，土地所有權人與其配偶及「未成年」受扶養親屬，適用自用住宅用地稅率課徵地價稅原則上以1處為限。不過，如果其他房屋是供「已成年」的直系親屬設籍，且沒有出租或供營業使用，在都市土地面積不超過300平方公尺、非都市土地不超過700平方公尺等條件下，也可以申請適用自用住宅用地優惠稅率，不受1處限制。

值得注意的是，《民法》成年年齡自2023年1月1日起，已從20歲下修至18歲。也就是說，陳小姐的女兒最近剛滿18歲，已屬成年人，因此第2間房屋有機會另外申請適用自用住宅用地優惠稅率。

稅務局指出，陳小姐只要在今年9月22日前提出申請，經審查符合各項自用住宅用地要件，今年就能適用優惠稅率；若超過9月22日才申請，就必須等到申請次年才能適用。

稅務局也提醒，多屋族可以善用這項規定進行規劃，例如第1處由本人、配偶或未成年子女設籍，第2處、第3處則可分別由祖父母、父母、成年子女，或岳父母、媳婦、女婿等直系親屬其中1人辦妥戶籍登記，只要其他自用住宅條件都符合，各處都有機會適用優惠稅率。

如果沒有辦法在多間房屋分別設立戶籍，稅務局建議，可以優先選擇「總地價最高」的房屋設籍並申請自用住宅用地優惠稅率，節稅效果相對最大。想要今年就適用優惠的民眾，也要留意9月22日申請期限。