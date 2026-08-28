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愛車因風災泡水報廢 國稅局：買新車可申請貨物稅減免

中央社／ 台北28日電
汽車泡水示意圖。圖／AI生成
汽車泡水示意圖。圖／AI生成

國稅局今天表示，若民眾愛車因暴雨侵襲成為「泡水車」或遭土石流毀損，事後報廢受災損壞的舊汽、機車並購買新車，符合一定條件者，可申請減徵退還新車貨物稅，減輕受災車主的經濟負擔。

財政部台北國稅局今天發布新聞稿說明，根據貨物稅條例規定，民眾報廢持有滿1年且出廠10年以上的小客車、小貨車、小客貨兩用車，或出廠4年以上且汽缸排氣量150cc以下的舊機車，於舊車報廢前或後6個月內購買新車並完成新領牌照登記者，汽車每輛最高可減徵退還新台幣5萬元、機車每輛最高可減徵退還4000元。

台北國稅局表示，自114年9月7日至119年12月31日間，除完全以電能為動力的電動汽、機車外，新購汽缸排氣量2000cc以下的新小型小客車或150cc以下的新小型機車，汽車每輛最高可減徵退還5萬元、機車每輛最高可減徵退還2000元，且可以與汰舊換新的退還稅額合併計算。

舉例來說，若民眾開了12年的愛車因遭受風災變泡水車，便將泡水車報廢，並於報廢日後6個月內購買1800cc的新汽油小客車並完成領牌登記，即可申請退還新車貨物稅額最高10萬元。

台北國稅局提醒，舊車報廢日與新車新領牌登記日必須在「6個月內」完成。不論是「先報廢舊車再買新車」或「先買新車再報廢舊車」皆可辦理。

國稅局 貨物稅 泡水 新車 減徵

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