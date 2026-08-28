很多人不知道！父母轉移保單給子女後2年內過世 漏做這事恐挨罰

保單變更要保人給子女，也可能涉及贈與稅，甚至在父母過世後被追課遺產稅。高雄國稅局提醒，父母將自己保單的要保人改為子女，等同把具有財產價值的權利無償移轉給子女，屬於贈與行為；若父母在變更要保人後2年內過世，這筆保單還可能被視為遺產，必須併入遺產總額申報。

高雄國稅局表示，不少民眾以為只要把保單「要保人」改成子女，就能達到資產傳承目的，卻忽略背後可能同時涉及贈與稅及遺產稅申報義務，一旦漏報，仍可能遭到補稅處罰。

國稅局解釋，保單本身屬於具有財產價值的權利，而要保人可以隨時終止保險契約取得解約金，也能辦理保單借款，因此要保人本身就握有保單的財產權利。

也就是說，如果父母原本是保單要保人，後來無償將要保人改成子女，就等於把保單的財產價值移轉給子女，在稅法上屬於贈與。若當年度贈與總額超過免稅額，就必須以贈與當天的「保單價值準備金」計算，並在贈與行為發生後30日內申報贈與稅。

即使變更要保人當下沒有超過贈與稅免稅額，也不代表之後一定沒有稅務問題。依《遺產及贈與稅法》規定，被繼承人在死亡前2年內，若將財產贈與配偶、子女、父母、兄弟姊妹、祖父母等特定親屬及其配偶，這筆財產仍須「視為遺產」，併入遺產總額申報。

國稅局舉例，一名媽媽2003年以自己為要保人，購買一張外幣終身壽險保單，2024年間將要保人變更為兒子，當時保單價值準備金為200萬元。

由於媽媽當年度贈與總額沒有超過244萬元免稅額，因此不用繳贈與稅，也沒有向國稅局申報。不過，媽媽後來在變更要保人後2年內過世，因此這張保單在媽媽死亡當天的保單價值，仍必須併入遺產申報。然而，繼承人沒有依法申報這筆保單，最後遭國稅局查獲，面臨補稅及處罰。

國稅局提醒，民眾變更保單要保人前，最好先向保險公司查詢「保單價值準備金」，確認是否涉及贈與稅申報；若贈與人在變更要保人後2年內死亡，繼承人也要特別注意，相關保單是否必須併入遺產申報，以免漏報遭到補稅處罰。