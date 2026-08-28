快訊

山獸神現身？合歡山驚見「公鹿攔路」 霧中挺立帥炸網友

蘋果贏了！市占躍升追平三星 安卓陣營面臨「雙重打擊」歐洲陷苦戰

行政院稱不副署比例為3.8% 蔣萬安怒嗆：還好意思出來說

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓勵民間投入長照！竹市祭三大租稅優惠 房地符合條件可免稅

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市政府鼓勵民間投入長照服務，市長高虹安表示，符合條件的長照機構，可享土地增值稅、地價稅及房屋稅三大租稅優惠，減輕營運負擔。圖／新竹市政府提供
新竹市政府鼓勵民間投入長照服務，市長高虹安表示，符合條件的長照機構，可享土地增值稅、地價稅及房屋稅三大租稅優惠，減輕營運負擔。圖／新竹市政府提供

新竹市65歲以上人口已逾7萬5千人、占全市約16%，市府鼓勵民間投入長照服務。新竹市長高虹安表示，符合條件的長照機構，可享土地增值稅地價稅及房屋稅三大租稅優惠，減輕營運負擔；但若未依規定使用，除追補稅款，最高可處應納稅額2倍以下罰鍰。

高虹安表示，因應高齡化社會，市府持續推動高齡友善政策，完善長者照顧服務及福利措施，希望透過租稅優惠鼓勵民間投入長照，共同打造「老幼共好、幸福友善」的安居城市。

高虹安說明，私人土地捐贈供財團法人興辦社會福利事業使用，若捐贈人未以任何方式取得利益，且受贈財團法人章程載明解散後賸餘財產歸屬當地地方政府，即可申請免徵土地增值稅。

此外，長照機構興建期間可申請免徵地價稅；營運期間若符合非營利、不違反長照目的，且全部收益均用於長照業務，自有房地也可免徵房屋稅及地價稅。不過，長照服務分為居家式、社區式、機構住宿式及綜合式4類，僅提供居家式服務者不適用上述三項免稅規定。

高虹安提醒，稅務局每年都會清查獲准免徵土地增值稅的土地，若未按捐贈目的使用、違反事業設立宗旨、土地收益未全數用於該事業，或捐贈人取得相關利益，除追補土地增值稅外，最高可處應納稅額2倍以下罰鍰。

高虹安舉例，曾有財團法人甲社福機構受贈取得免徵土地增值稅土地，稅務局清查卻發現地上建物實際供另一財團法人乙基金會使用，雖兩者都是公益社福團體，但因屬不同主體、不符原捐贈目的，最終遭補徵200萬餘元土地增值稅。

高虹安呼籲，符合規定的財團法人長照機構申請免徵房屋稅及地價稅，應於各該稅開徵40日前提出，逾期將自次年或次期起適用；受贈土地取得免稅資格後，也應持續注意使用情形及免稅要件，以免遭補稅或處罰。

若未依規定使用，除追補稅款，最高可處應納稅額2倍以下罰鍰。圖／新竹市政府提供
若未依規定使用，除追補稅款，最高可處應納稅額2倍以下罰鍰。圖／新竹市政府提供

長照 免稅 高虹安 稅款 地價稅 新竹 土地增值稅

延伸閱讀

低氣壓、颱風影響 台東縣府：財損可申請稅費減免

親友寄戶口 無礙自住優稅

捐贈公益免贈與稅 須審查

重購屋附帶租約 退稅落空

相關新聞

很多人不知道！父母轉移保單給子女後2年內過世 漏做這事恐挨罰

保單變更要保人給子女，也可能涉及贈與稅，甚至在父母過世後被追課遺產稅。高雄國稅局提醒，父母將自己保單的要保人改為子女，等同把具有財產價值的權利無償移轉給子女，屬於贈與行為；若父母在變更要保人後2年內過世，這筆保單還可能被視為遺產，必須併入遺產總額申報。

鼓勵民間投入長照！竹市祭三大租稅優惠 房地符合條件可免稅

新竹市65歲以上人口已逾7萬5千人、占全市約16%，市府鼓勵民間投入長照服務。新竹市長高虹安表示，符合條件的長照機構，可享土地增值稅、地價稅及房屋稅三大租稅優惠，減輕營運負擔；但若未依規定使用，除追補稅款，最高可處應納稅額2倍以下罰鍰。

重購屋附帶租約 退稅落空

財政部高雄國稅局提醒換屋族，房地合一重購退稅的核心要件是：新、舊房地都必須具自住事實，即使不是買房後自行找房客出租，而是買進房屋時本來就「帶租約」，也可能影響房地合一稅重購退稅資格。

股東生前債權 列入遺產

財政部台北國稅局提醒，如果被繼承人生前曾拿自己的錢借給所投資公司，截至死亡時公司還沒還清，這筆「股東往來」其實就是被繼承人對公司的債權，同樣屬於遺產，必須列入遺產稅申報。

捐贈公益免贈與稅 須審查

財政部中區國稅局提醒，民眾若將不動產、現金或有價證券等財產捐贈給符合規定的財團法人，雖有機會免課贈與稅，但原則上應先向國稅局申請審查，確認符合免稅規定後再辦理移轉或交付，否則事後若被認定不符資格，可能面臨補稅甚至處罰。

盈餘轉增資配股 課所得稅

財政部中區國稅局表示，個人股東取得股票股利是否課稅，可依據公司是用「盈餘」還是「資本公積」配發來大致區分。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。