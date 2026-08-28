鼓勵民間投入長照！竹市祭三大租稅優惠 房地符合條件可免稅

新竹市65歲以上人口已逾7萬5千人、占全市約16%，市府鼓勵民間投入長照服務。新竹市長高虹安表示，符合條件的長照機構，可享土地增值稅、地價稅及房屋稅三大租稅優惠，減輕營運負擔；但若未依規定使用，除追補稅款，最高可處應納稅額2倍以下罰鍰。

高虹安表示，因應高齡化社會，市府持續推動高齡友善政策，完善長者照顧服務及福利措施，希望透過租稅優惠鼓勵民間投入長照，共同打造「老幼共好、幸福友善」的安居城市。

高虹安說明，私人土地捐贈供財團法人興辦社會福利事業使用，若捐贈人未以任何方式取得利益，且受贈財團法人章程載明解散後賸餘財產歸屬當地地方政府，即可申請免徵土地增值稅。

此外，長照機構興建期間可申請免徵地價稅；營運期間若符合非營利、不違反長照目的，且全部收益均用於長照業務，自有房地也可免徵房屋稅及地價稅。不過，長照服務分為居家式、社區式、機構住宿式及綜合式4類，僅提供居家式服務者不適用上述三項免稅規定。

高虹安提醒，稅務局每年都會清查獲准免徵土地增值稅的土地，若未按捐贈目的使用、違反事業設立宗旨、土地收益未全數用於該事業，或捐贈人取得相關利益，除追補土地增值稅外，最高可處應納稅額2倍以下罰鍰。

高虹安舉例，曾有財團法人甲社福機構受贈取得免徵土地增值稅土地，稅務局清查卻發現地上建物實際供另一財團法人乙基金會使用，雖兩者都是公益社福團體，但因屬不同主體、不符原捐贈目的，最終遭補徵200萬餘元土地增值稅。

高虹安呼籲，符合規定的財團法人長照機構申請免徵房屋稅及地價稅，應於各該稅開徵40日前提出，逾期將自次年或次期起適用；受贈土地取得免稅資格後，也應持續注意使用情形及免稅要件，以免遭補稅或處罰。