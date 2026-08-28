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盈餘轉增資配股 課所得稅

經濟日報／ 記者胡順惠／台北報導

財政部中區國稅局表示，個人股東取得股票股利是否課稅，可依據公司是用「盈餘」還是「資本公積」配發來大致區分。

首先是公司將賺到的盈餘轉為股本，再配發股票給股東。雖然股東拿到的是股票而不是現金，但股票本身具有財產價值，因此仍屬於股利及盈餘所得，公司會填發股利憑單，股東應依規定列入個人綜合所得申報。

第二種則是公司拿「資本公積」轉增資配股票，如果資本公積原本具有股東出資性質，例如公司發行股票時，股東繳納金額超過股票面額所產生的「股票發行溢價」，之後公司將這筆資本公積轉增資配發股票，性質上屬於股本返還，不用計入所得課稅。

但若資本公積不是來自股東原本投入資金，情況就不同。例如公司受贈取得的所得、買賣庫藏股票產生的溢價等，再拿來轉增資配發股票給股東，股東取得的股票就屬於股利及盈餘所得，仍須依法申報課稅。

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